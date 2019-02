Violenta e mette incinta una bambina di 11 anni | condannato a 60 anni di carcere

Vaticano - ex suora denuncia : “Violentata nel confessionale dal sacerdote Geissler”. Si dimette prete del Sant’Uffizio : “Ero una giovane suora e sono stata abusata da un prete della Dottrina della Fede. Mi ha scioccata che i miei superiori non abbiano fatto nulla”. La denuncia arriva da Doris Wagner, 35 anni, e apre un caso in Vaticano dopo che solo poche settimane fa era stato organizzato un summit sugli abusi interni. Secondo quanto raccontato dalla donna, ex religiosa tedesca che ora si batte per la parità di genere all’interno della Chiesa, ...

Tentano di Violentarla - donna li mette in fuga/ Grosseto - Fratelli d'Italia : 'Norme più severe su espulsioni' : Tentano di violentarla, donna li mette in fuga. Grosseto, due stranieri presi a calci: scappati dopo l'arrivo di una macchina: ricerche in corso.

Tentano di Violentare una donna - lei li prende a calci e li mette in fuga : Una giovane di 25 anni è stata aggredita stamani a Grosseto da due uomini, secondo le prime informazioni africani, che hanno tentato di violentarla in una zona artigianale. La ragazza, di Grosseto, stava andando al lavoro quando i due l'hanno aggredita spingendola a terra e tentando di svestirla.Lei però si è difesa e ne ha colpito uno con un calcio. Poi l'arrivo casuale di un'auto ha messo in fuga gli aggressori. I due sono ...