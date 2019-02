Spoiler iberici | Il Segreto | Fè potrebbe essere ancora viva grazie a Mauricio

Spoiler iberici Il Segreto : Don Berengario e Carmelo complici di due omicidi : Nuovo spazio dedicato alle notizie sulla soap de Il Segreto , la soap opera iberica scritta da Aurora Guerra, in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni da lunedì 28 gennaio a venerdì 1 febbraio, svelano che Julieta scomparirà nel nulla dopo una passeggiata nel bosco. Don Berengario e Carmelo , nel frattempo, saranno complici di due omicidi , mentre la vita di Adela sarà appesa ad un filo. Il Segreto trame spagnole: Adela in fin di vita Elsa ...

Spoiler iberici - Il Segreto : Julieta diventa la moglie di Saul - arriva Roberto Sanchez : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto , lo sceneggiato diretto da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate, in onda a fine gennaio in Spagna, svelano che Julieta Uriarte coronerà finalmente il suo sogno d'amore con Saul dopo aver superato vari ostacoli, mentre a Puente Viejo arriverà Roberto Sanchez , il presunto nuovo interesse amoroso di Maria. Il Segreto : lieto fine per Julieta e Saul Clamorose ...

Una Vita - Spoiler iberici : Celia forse incinta - nozze tra Lolita e il figlio di Ramon : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita , la telenovella scritta da Aurora Guerra, che narra le vicende del vecchio quartiere di Acacias 38. Le anticipazioni delle puntate spagnole, in onda a gennaio in Spagna, si soffermano su Celia e Lolita , interpretate da Ines Aldea e Rebeca Alemañy. Se la moglie dell'avvocato accuserà dei sintomi riconducibili ad una gravidanza, la serva coronerà finalmente il suo sogno d'amore con Antonito davanti a ...

Spoiler iberici Il Segreto : epidemia di varicella in paese - Marcela e Camelia contagiate : Torna l'appuntamento con le news de "Il Segreto", la soap opera ideata da Aurora Guerra che narra le vicende che si susseguono in un piccolo borgo iberico. Dalle trame delle puntate in onda ad inizio gennaio in Spagna si apprende che Marcela e la figlia Camelia saranno contagiate dalla varicella a causa di una grave epidemia che si abbatterà su Puente Viejo. Per poter curare i numerosi ammalati, Carmelo sarà costretto a costruire un ospedale da ...