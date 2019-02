Salvini contro Di Battista | Non ho bisogno di una ripulita Se continuano gli

"Non ho bisogno di una ripulita". Salvini contro Di Battista : "Non ho bisogno di essere ripulito da Di Battista, la pulizia me la danno gli italiani". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a "Quarta Repubblica" in onda stasera su Rete4, interpellato su una frase dell'esponente grillino Alessandro Di Battista, che aveva affermato che "La Lega ci dovrebbe ringraziare perchè l'abbiamo ripulita". Salvini, sempre parlando di Di Battista, ha aggiunto che "si è riposato ed è ...

Ancora una volta - e le Foibe? Salvini contro l'Anpi : "Nega l'eccidio - stop ai fondi pubblici". La replica : "Non ci spaventa" : Non si placa la polemica per il convegno sulle foibe organizzato per il 10 febbraio dall'Anpi di Parma, nel quale si ipotizzerebbe, stando agli interventi previsti, che un numero consistente di vittime sarebbe dovuto ai militari fascisti e non ai partigiani titini. Una visione "negazionista", sostiene il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che è netto: "E' necessario rivedere i contributi alle associazioni, come l'Anpi, che negano le ...

Zanotelli contro Salvini : "È un ministro - deve essere processato" : M5s rinnegherebbe sé stesso e cancellerebbe tutto il percorso politico e di consenso elettorale costruito contro la 'casta', soprattuto quella politica, perdendo totalmente la faccia come persone e ...

Diciotti - Gino Strada contro Salvini : "Sottrarsi a giustizia è antidemocratico" : Non è che quando si dice 'è una scelta politica' diventa lecito tutto - sottolinea - Anche le deportazioni sono state una scelta politica, tanto che furono fatte delle leggi'. Infine il fondatore di ...

Vittorio Feltri svela la vergogna M5s contro Matteo Salvini : "Diciotti - sono disperati. E così..." : "Non ho la più pallida idea di come possa finire la vicenda ma è evidente che Matteo Salvini è diventato l'uomo politico di maggior successo", spiega Vittorio Feltri ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7. Il direttore di Libero commenta così il caso del processo al ministro dell'Interno

Gino Strada e Padre Alex Zanotelli contro Matteo Salvini : "Va processato" : "Chiunque sia accusato di avere commesso un reato, perché un reato sicuramente è stato commesso, deve essere processato. Il gioco di sottrarsi al giudizio della magistratura è profondamente antidemocratico". Gino Strada, fondatore di Emergency, interpellato dall'Adnkronos, torna sulla vicenda della nave Diciotti, e ribadisce la necessità che il ministro dell'Interno Matteo Salvini sia processato, come chiesto dal ...

Salvini : 'Scambio Tav contro Diciotti? Questa è la vecchia politica' : Mi spieghi perché, numeri alla mano, è sconveniente usare treni veloci che ci collegano al resto del mondo risparmiando inquinamento e risparmiando quattrini. Il caso Salvini scuote la maggioranza e ...

Sondaggio Mannheimer - inchiesta politica contro Matteo Salvini : la sorpresa tra gli elettori Pd : Per il 50% del campione la risposta è 'sì' - inchiesta politica, appunto -; per il 31% no mentre il restante 19% afferma di non sapere. Nel dettaglio, sottolinea Mannheimer, a ritenere che i giudici ...

Milan - Salvini : “due punti persi contro la Roma” : “Per me questi sono due punti persi, però quando giochiamo all’Olimpico poi Gattuso si offende quindi non dico niente”. Sono le dichiarazioni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, all’uscita dallo stadio Olimpico dopo il pareggio per 1-1 tra Roma e Milan. Il vicepremier ha poi aggiunto: “Ma perché Calhanoglu deve giocare 90′ minuti? Me lo domando, però non fa niente, non fatemi commentare. ...

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto e la bordata contro Salvini : 'Ha parcheggiato in doppia fila e...' : Non poteva mancare la consueta stoccata di Luciana Littizzetto a Matteo Salvini . Siamo negli studi di Che tempo che fa , la puntata è quella di domenica 3 febbraio, dove al cospetto di Fabio Fazio ...

Fico telefona a Di Maio per annunciare l'affondo contro Salvini Ma così è più forte la fronda : Un'uscita meditata, ponderata, nel rispetto e nei limiti del suo ruolo istituzionale e del governo: Roberto Fico lancia il sasso sulla Diciotti dopo alcuni giorni di silenzio. E lo fa - come ...

Autorizzazione a procedere - Fico contro Salvini anche su decreto sicurezza : L'immigrazione è un problema del mondo. Entra in punta dei piedi sulla politica spicciola, 'Cinque Stelle e Lega sono due forze completamente diverse. Molte ragioni possono portare a divergere ed ...