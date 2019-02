La partita è una Cag-Ata e allora Sky ci dà un taglio

Mourinho cade in Russia : lo Special One scivola durante una partita di hockey. VIDEO : José Mourinho continua ad attraversare un periodo negativo. Il momento no per lo Special One è iniziato con il licenziamento ricevuto dal Manchester United lo scorso 18 dicembre e, da allora, le cose ...

Juventus-Parma 3-3 - un Super Gervinho al 93° ammutolisce lo Stadium dopo una partita bellissima : fischi sulla capolista - Ronaldo non basta [FOTO] : 1/38 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Spal? Servirà una grandissima partita» : Torino - "Servirà una grandissima partita. La Spal è una squadra molto organizzata, dovremo fare attenzione sui calci piazzati dove sono particolarmente pericolosi, infatti molte delle loro reti ...

Softball - l’Italia prosegue l’Asia Pacific Cup con una vittoria e una sconfitta. Domani l’ultima partita : Penultima giornata di Asia Pacific Cup per l’Italia del Softball: così come nel primo giorno di partite, arrivano una vittoria e una sconfitta nella notte australiana. La vittoria arriva contro la Nuova Zelanda, piegata con un 5-2 arrivato dopo una certa lotta. Apre un errore della difesa azzurra che costa un punto, subito pareggiato Amanda Fama con un solo-homer a sinistra. Erika Piancastelli sfrutta tutte le opportunità che arrivano dopo ...

Ex calciatore granata muore durante una partita di calcetto a Brandizzo : E’ Angelo Cappellazzo, classe 1945, di Venaria, l’uomo che ha perso la vita durante una partita di calcetto con gli amici a Brandizzo. Stando alle ultime informazioni, l’uomo sarebbe caduto a terra mentre si trovava in panchina. Stroncato da un malore fulminante, Angelo Cappellazzo, 73 anni, di Venaria Reale, ieri sera, venerdì 1 febbraio, è morto durante una partita di calcio a 5 organizzata tra amici al palazzetto dello sport in via Malonetto ...

In Spagna 48 mila persone sono andate a vedere una partita femminile : Il nuovo record europeo di pubblico per una partita di calcio femminile è stato stabilito in Spagna, dove mercoledì sera 48.121 spettatori hanno assistito al quarto di finale di Coppa della Regina tra Athletic Bilbao e Atletico Madrid, allo stadio San Mame's. La tradizionale rivalità tra i baschi e le squadre della capitale ha favorito un'affluenza da big match della Liga maschile, con l'impianto da 53.000 posti quasi esaurito. ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Juventus? partita difficile contro una delle più forti d'Europa» : Parma - " Juventus ? contro di loro servirà la Partita perfetta". Così Roberto D'Aversa alla vigilia della trasferta di Torino contro la capolista. " Sconfitta nel derby? N on cancella la forza di ...

Coppa Davis 2019 - Andreas Seppi : “Ho disputato una bella partita e sono contento di poter dare il mio contributo” : Andreas Seppi (n.37 ATP) archivia la pratica con grande autorevolezza contro l’indiano Ramkumar Ramanathan (n.133 ATP) nel primo match del primo turno di Coppa Davis 2019, sull’erba di Calcutta (India). L’azzurro si è imposto con lo score di 6-4 6-2, regalando all’Italia il primo punto di questa sfida e confermando quanto si era visto in questo inizio di stagione relativamente alle condizioni dell’altoatesino, ...

Un gioco da ragazze : Spagna da record - quasi 50mila spettatori per una partita di calcio femminile : Per la cronaca la partita è stata vinta dall'Atletico 2-0. La tradizionale rivalità tra i baschi e le squadre della capitale ha dunque favorito un'affluenza da big match della Liga maschile, con l'...

Fiorentina-Roma - Pioli : “Una partita quasi perfetta” : FIORENTINA ROMA Pioli – La Roma frana sotto i colpi della Fiorentina che supera i quarti di finale di Coppa Italia con il clamoroso risultato di 7 a 1 assolutamente inaspettato alla vigilia. Cinici e spietati i viola hanno sempre dato l’impressione di controllare l’incontro nel primo tempo per poi dilagare nella ripresa. Tripletta per […] L'articolo Fiorentina-Roma, Pioli: “Una partita quasi perfetta” proviene ...

NBA - lo sfogo di Gregg Popovich : «Abbiamo rubato una partita» : ROMA - Uno sfogo post partita, senza alcun botta e risposta. Tendenzialmente, dopo le partite NBA l'allenatore della squadra vincente risponde alle domande del giornalista a bordocampo. Al termine di ...

Ancelotti : «Un attacco poco brillante. Ma è solo una partita» : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ai microfoni della Rai dopo la sconfitta contro il Milan in Coppa Italia Un brutto Napoli «Un Napoli non all’altezza. E’ stata condizionata da due disattenzioni, poi abbiamo cercato di recuperarla, ma il Milan era molto chiuso e noi non molto brillanti. Abbiamo avuto alcune possibilità, ma era difficile penetrare considerando che non c’è la brillantezza di scardinare la difesa del ...

Gattuso : «Il Napoli crea difficoltà - abbiamo giocato una grande partita di difesa» : L’allenatore del Milan Rino Gattuso ai microfoni della Rai al termine della gara vinta a San Siro che vale la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia «Complimenti ai ragazzi che hanno fatto una grande partita. Poi con la qualità di alcuni abbiamo messo a segno il nostro gioco» Piatek «E’ un ragazzo che negli ultimi 20 metri è un cecchino, ma oggi bisogna fare i complimenti a tutti. Il Napoli è una squadra che crea molte ...