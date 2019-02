Il riscatto della laurea «light» | cambiano le regole | ecco chi potrà farlo

Pensioni e riscatto agevolato della laurea : quando conviene : Il decreto legge reddito di cittadinanza-Pensioni introduce tra l’altro due novità: da una parte c’è una possibilità agevolata di riscatto per gli anni del corso di laurea, con un meccanismo identico a quanto è già previsto da anni per i cosiddetti “inoccupati” ; e dall’altra consente di colmare eventuali buchi contributivi, fino a un massimo di cinque anni, per periodi nei quali si è lavorato ma non in ...

Pensioni e riscatto agevolato della laurea : ecco i casi in cui conviene : I quali, probabilmente consapevoli delle difficoltà di ingresso stabile nel mondo del lavoro, sembrano anche più motivati dei figli nel mettere nel carniere dei contributi gli anni di corso, quelli ...

Il nuovo riscatto della laurea : tutte le regole e i costi a confronto : ll decreto di riforma del welfare attiva, in modo permanente, una nuova facoltà di riscatto della laurea e dei PhD (se non coperti da contribuzione), in parte analoga a quella introdotta nel 2007 per i lavoratori inoccupati. Questo nuovo riscatto agevolato si rivolge ai lavoratori con meno di 45 anni, dando loro facoltà di riscattare a costi agevolati i periodi del corso legale di studio che si collochino a partire dal 1996...

Cosa succede al riscatto della laurea? : Ci sono dubbi sulla costituzionalità della parte del decretone che riguarda il riscatto della laurea. A sollevarli sono stati i tecnici della Camera. Il dubbio riguarda come è stata scritta la norma, ...

La premessa è che ogni caso va analizzato singolarmente, ma certo molti possono trovare vantaggi nella scelta di riscattare gli anni passati all'università grazie alle ultime leggi approvate. Il vantaggio comune è la deducibilità delle cifre riscattate, la differenza la fa l'anno 1996, quello in cui si è passati dal sistema ...

Conte : contrazione Pil in IV trimestre ma poi riscatto. Upb : numeri della manovra più incerti : L'Ufficio parlamentare di bilancio ritiene che i “i rischi al ribasso” sulle previsioni di crescita siano aumentati rispetto alle ultime valutazioni. Lo si legge nel Rapporto sulla...

I tecnici di Camera e Senato sul tetto dei 45 anni per il riscatto della laurea : "Le nuove norme a rischio costituzionalità" : "Sembrerebbe opportuno valutare, anche con riferimento al principio costituzionale della parità di trattamento, le ragioni della diversità dei criteri di calcolo a seconda che il soggetto si trovi al di sotto o al di sopra di una certa soglia anagrafica": lo affermano i tecnici di Camera e Senato che hanno esaminato le nuove norme contenute nel Decretone e in particolare quelle relative "al riscatto dei corsi di studio ...

riscatto della laurea 'light' - ma non per tutti : quanto si può risparmiare : Una delle novità delle riforma pensioni contenuta nel 'decretone' del governo Lega-M5s prevede un Riscatto agevolato per...

Pensioni - il riscatto della laurea esteso fino ai 50 anni di età : Il riscatto laurea agevolato è già pronto ad allargarsi fino ai 50enni e assume un “peso” anche ai fini del calcolo dell’assegno Pensionistico. Le due novità sono state messe in circolazione ieri dagli esponenti della Lega che più hanno lavorato al maxi-decreto: il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon e il viceministro all’Economia, Massimo Garavaglia. La fase è ancora interlocutoria...

Decretone : allo studio lo sconto per il riscatto della laurea fino 50 anni : Il governo sta lavorando per alzare la soglia di età entro la quale sarà possibile riscattare gli anni di università con lo sconto. Lo annuncia il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, spiegando ...

Come funziona il riscatto agevolato della laurea : (foto: Getty Images) Tra le novità previste nel decretone relativo alle misure del reddito di cittadinanza e di quota 100 presentato in via definitiva nel consiglio dei ministri ci sono anche le disposizioni per il riscatto agevolato della laurea per gli anni di studio all’università ai fini contributivi. In sostanza, il decreto ora in vigore prevede una riduzione dei costi per effettuare il cosiddetto riscatto degli anni di laurea, ovvero ...

Pensione : molte strade per aumentare i propri contributi come il riscatto della laurea : Con il decreto del governo ormai emanato e presto in Gazzetta Ufficiale per la sua entrata in vigore, il sistema previdenziale nostrano viene dotato di due nuove misure per le pensioni. Si tratta delle ormai celebri quota 100 e opzione donna, due strade che permettono l’uscita fin dai 59 ai 62 anni di età. Misure che dovrebbero interessare persone nate tra il 1959 ed il 1962. Infatti Opzione Donna consentirà a lavoratrici nate entro il 31 ...