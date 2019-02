Biathlon | Coppa del Mondo Canmore 2019 | programma | orari e tv Il calendario della

oasport

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Ladeldifa tappa in Canada: quattro giorni di gare aproveranno a dare una nuova conformazione alle classifiche. Questa volta a scendere in pista per primi saranno gli uomini, che giovedì 7, alle ore 18.00 italiane, affronteranno l’individuale, identico format in cui saranno impegnate lo stesso giorno, alle ore 22.10, le donne.Verrà concesso a tutt un giorno di riposo, poi sabato 9 sarà tempo di staffette: alle ore 20.30 toccherà agli uomini, poi sarà la volta delle donne, alle ore 22.45. In questo caso meno di 24 ore di recupero e si ritornerà in pista: domenica 10 si disputeranno le mass start: alle ore 19.00 spazio alla gara maschile, alle ore 22.00 la competizione femminile.Anche per questo fine settimana di gare aa garantire la copertura televisiva sarà Eurosport, che trasmetterà su Eurosport 1 ed Eurosport 2 a seconda...