Toninelli | “La gestione dell’Autobrennero tornerà completamente pubblica” 

Toninelli vuole una “gestione pubblica”. Biancofiore : “La società è già pubblica”. Lupi : “A ogni ignoranza c’è un limite” : Il Brennero torna ancora una volta a far parlare di se'. Questa volta nessuna minaccia di costruzione di muro per arginare l'ingresso dei migranti in Austria o separazione della Heimat - intesa come il grande Tirolo, quindi legata al tema del doppio passaporto - ma odissee di varia natura vissute da migliaia di persone bloccate dalla recente maxi-nevicata. Ai notevoli disagi causati in gran parte dai mezzi pesanti che hanno bloccato l'importante ...

Pioltello - il contestatore a Toninelli : “La smetta di dire stupidate”. E il ministro replica : “Venga in banca a vedere” : “La smetta di dire stupidate“. Così un contestatore ha attaccato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli , a margine della commemorazione delle vittime della tragedia ferroviaria di Pioltello di un anno fa. L’uomo sosteneva le ragioni dello sviluppo dell’alta velocità e i benefici che questa ha portato anche per i pendolari della zona. “Sono sempre dalla parte dei pendolari”, ha risposto ...

Pioltello - Toninelli : “La più grande opera che faremo in questi anni è la manutenzione delle infrastrutture esistenti” : “La più grande opera necessaria in Italia? La manutenzione“. Lo dice il ministro delle infrastrutture, Danilo Toninelli, giunto a Pioltello, in provincia di Milano, per commemorare il disastro ferroviario dell’anno scorso. “Altro che grandi opere di miliardi che danno lavoro a due, tre imprese e qualche mazzetta a qualche politico per i permessi. La manutenzione delle infrastrutture è la più grande opera per mettere i 3 milioni ...