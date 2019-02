Ocean Art Competition | ritratti dal fondo del mare

Vela - Sydney-Hobart al via - un Natale in Oceano : Certo, gli occhi saranno puntati sui cinque supermaxi di 100 piedi, sono 38,48 metri di lunghezza, dati per favoriti, ma non c'è dubbio che saranno moltissimi anche quelli che seguiranno la regata di ...

Il cambiamento del clima trasforma l'Artico in un 'nuovo Oceano' : ... è il primo studio che sottolinea come le risorse e le economie dell'Oceano Artico possano essere sviluppate per garantire sul lungo periodo il benessere dell'economia e dell'ecosistema per questa ...

Vela Oceanica : Phelipon partirà nel 2019 per la sua lunga rotta : “Vorrei partire in tutta sicurezza per la mia lunga rotta sulla scia di Bernard Moitessier: desidero che la mia avventura di navigazione intorno al mondo non sia un azzardo, ma una scelta di navigazione consapevole”. Con queste parole Patrick Phelipon, il più italiano dei navigatori francesi comunica che la sua partenza prevista per autunno 2018 verrà rimandata al prossimo estate-autunno soprattutto per essere certo di prendere il mare con ...