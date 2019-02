La Juve continua a sbandare | ora è allarme Champions

ilfogliettone

(Di domenica 3 febbraio 2019) Il pareggio casalingo con il Parma, il terzo nel campionato dellantus, ha fatto affiorare in superficie alcuni problemi schiacciati sul fondo dalle vittorie collezionate in questa prima meta' di stagione. Alti e bassi fisiologici per una squadra, anche se colpisce che proprio lantus, apparsa inarrestabile nelle precedenti giornate, abbia incassato sei gol in due partite, salutando la Coppa Italia e rallentando la marcia in campionato. "La bravura degli avversari, ma anche la superficialita' in alcune situazioni ci sono costati due punti importanti" il bilancio tracciato da Allegri al termine della partita, dopo aver visto la vittoria sfuggire di mano allantus nonostante il doppio vantaggio."Registriamo quello che non va ma non buttiamo gli aspetti positivi" ha concluso il tecnico, soddisfatto per la prova della sua squadra, meno per la fase difensiva. Difficile ...