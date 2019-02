Juventus | Cristiano Ronaldo tranquillizza tutti | ' Sarà un grande anno'

Juventus - Cristiano Ronaldo : 'Questo è il calcio...' : TORINO - 'Questo è il calcio...' . La prende con filosofia Cristiano Ronaldo , autore di due gol contro il Parma che non hanno comunque permesso alla Juventus di battere i ducali. 'Guardiamo avanti - ...

Cristiano Ronaldo chiama a raccolta la Juventus - : Siamo consapevoli del fatto che tutto il mondo guarda la Juve, perché è la squadra migliore. Noi però dobbiamo stare tranquilli, perché il nostro sarà un grande anno. Zero preoccupazione, ho piena ...

Calcio - Serie A 2019 : Juventus-Parma 3-3 - Gervinho risponde con una doppietta a Cristiano Ronaldo : E’ terminato sul punteggio di 3-3 l’anticipo serale della ventiduesima giornata di Serie A tra la Juventus e il Parma. Un risultato inaspettato frutto dell’incredibile rimonta firmata dai ducali. La Vecchia Signora, infatti, era passata in vantaggio grazie ad una marcatura di Cristiano Ronaldo al 36′ raddoppiando al 62′ con Daniele Rugani. La formazione ospite ha accorciato le distanze con Antonino Barillà al ...

VIDEO Gol Cristiano Ronaldo : Juventus-Parma 1-0 - il lusitano calcia cadendo - la deviazione di Iacoponi inganna Sepe : Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio la Juventus contro il Parma, match valido per la 22^ giornata della Serie A. Il fenomeno portoghese si è fatto trovare preparato nell’area di rigore e in caduta scarica il suo destro, smorzato dalla deviazione di Iacoponi che beffa il portiere dei ducali Sepe. Un pizzico di buona sorte per il campione portoghese in questo che ha segnato cinque reti nelle ultime cinque presenze in Serie A. Di ...

Fifa 19 : Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della Juventus di gennaio : EA Sports e la Juventus hanno annunciato il nome del giocatore bianconero nominato come MVP di gennaio e si tratta ancora una volta di Cristiano Ronaldo Ricordiamo che questo speciale riconoscimento nasce dalla partnership fra la Juventus e la software house canadese. Non è prevista nessuna sfida creazione rosa, o card, per tale premio Ecco il comunicato […] L'articolo Fifa 19: Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della Juventus di ...

Juventus - Joao Felix : 'Sogno di giocare con Cristiano Ronaldo' : La Juventus è sempre molto attenta ai giovani talenti e Fabio Paratici scandagli il mercato europeo proprio per cercare i profili migliori. Uno dei nomi che sarebbero finiti sul taccuino bianconero è quello di Joao Felix. Il ragazzo classe '99 milita nel Benfica e oltre alla Juve piace anche a molto altro club stranieri. In particolare Joao Felix interessa al Manchester United, all'Atletico Madrid, al Borussia Dortmund e al Barcellona. Dunque la ...

Juventus - la famiglia di Marcelo sente la mancanza di Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo, nel corso della sua permanenza a Madrid, ha instaurato un bel rapporto di amicizia con Marcelo. Il brasiliano e CR7 hanno condiviso tanti momenti fuori e dentro il campo. Anche le famiglie dei due campioni hanno legato parecchio e, per questo motivo, da quando Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real, si rincorrono molte voci relative ad un malcontento di Marcelo. Il brasiliano, stando a molte indiscrezioni, non disdegnerebbe un ...

Probabili formazioni/ Atalanta Juventus : quote - Zapata sfida Cristiano Ronaldo - Coppa Italia - : Probabili formazioni Atalanta Juventus: la partita vale per i quarti di finale di Coppa Italia all'Atleti Azzurri d'Italia, notizie su moduli e titolari.

Juventus - bel gesto di Cristiano Ronaldo che incontra la tifosa colpita da una pallonata : Cristiano Ronaldo è sempre molto disponibile con i suoi tifosi e spesso si ferma per fare foto e autografi ai suoi sostenitori. CR7 ha un grande cuore anche quando c'è da fare gesti fuori dal comune. In particolare la vigilia di Natale il campione della Juventus accompagnato dalla fidanzata Georgina Rodriguez è stato nel reparto di oncoematologia infantile dell'Ospedale Regina Margherita. Ronaldo, dunque, è un campione dentro e fuori dal campo e ...

Cristiano Ronaldo - maglia con dedica a tifosa della Juventus colpita da pallonata : Un doppio riscatto, in campo e fuori. Cristiano Ronaldo ha vissuto una settimana fa i giorni più difficili della sua breve esperienza bianconera: il rigore - non decisivo per la vittoria finale - ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : 'Vittoria di carattere - grande Juve' : 'Vittoria di carattere': Cristiano Ronaldo applaude la reazione con cui la Juve ha rimontato la Lazio, infilando la 19/esima vittoria su ventuno partite. Grazie al rigore realizzato, il quinto ...

VIDEO Lazio-Juventus 1-2 : gli highlights e i gol della partita. Vecchia Signora cinica con Cancelo e Cristiano Ronaldo : I gol di Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo permettono alla Juventus di rimontare la Lazio e di portarsi a +11 sul Napoli. All’Olimpico la squadra di Massimiliano Allegri soffre tanto e va in svantaggio, ma ha la forza di reagire ed il rigore di CR7 vale più di metà Scudetto. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Lazio-Juventus 1-2. VIDEO highlights Lazio-Juventus 1-2: Clicca qui per mettere ...