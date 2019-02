Il Napoli torna il Napoli: 3-0 alla Sampdoria

ilnapolista

(Di sabato 2 febbraio 2019) Milano è solo un cattivo ricordo Ilto. Milano resta un cattivo ricordo. La squadra di Ancelotti supera 3-0 lavittoria dopo il 2-1 del San Paolo sulla Lazio. Oggi come allora, gli azzurri giocano una buona partita in uno stadio semivuoto. Ancelotti, contrariamente a quanto scritto in settimana, schiera nuovamente Insigne en, e rimette Maksimoic al centro della difesa, al fianco di Koulibaly.I due gol La partita viene decisa a metà del primo tempo, quando ilsegna due gol in novanta secondi. Prima Milik e poi Insigne che non segnava da tre mesi. Sul primo gol, a deliziare il pubblico è Hamsik che disegna un’apertura deliziosa per Callejon che vede il polacco e lo serve rasoterra. È un gioco da ragazzi. Passa pochissimo e Insigne , in girata, segna sul a incrociare sul secondo palo. E poi corre verso Ancelotti che lo abbraccia. ...