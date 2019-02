Stati Uniti via dal trattato sul disarmo nucleare | ' La Russia lo ha violato per anni'

Luigi Di Maio asfaltato anche da Donald Trump : il viaggio negli Stati Uniti? Una brutta fine : Quello che è sicuro è che Giovanni Tria , il ministro dell'Economia, sarà da mercoledì in missione negli Stati Uniti per rassicurare gli alleati sui conti, riporta il Fatto quotidiano. Il premier ...

Cina e Stati Uniti trovano nuove strade per risolvere i problemi attraverso il negoziato : È Inoltre fondamentale ribadire la straordinaria capacità di ripresa dell'economia cinese e del suo enorme mercato, insieme alla sua determinazione ad ampliare l'apertura attraverso l'adozione di ...

Ha aperto un sito per promuovere l'Italia negli Stati Uniti - e viceversa : The voice of business è un portale che vuole favorire gli scambi commerciali e gli investimenti tra Italia e Stati Uniti e lo fa dando la parola ai manager

Il freddo negli Stati Uniti - visto da Twitter : Spaghetti sospesi e acqua bollente che si gela in pochi istanti, tra le foto sorprendenti condivise negli ultimi giorni da chi vive nel Midwest

L'America senza l'America - ecco l'anima profonda degli Stati Uniti : Lontano dalle metropoli. Tra povertà, decadenza, abbandono e sogni. Viaggio negli States abbandonati in sei anni di fotografie. Case e quartieri rivelano il declino industriale, il sogno tradito

Stati Uniti : leader repubblicano McConnell critica proposta di legge democratica su elezioni e finanziamenti candidati : "Quello che sembra essere è veramente un pacchetto di misure urgenti per riscrivere le regole della politica americana a esclusivo beneficio del partito Democratico". , segue, , Was,

12 persone sono morte per il freddo e la neve negli Stati Uniti : Da sabato scorso almeno 12 persone sono morte a causa del freddo particolarmente intenso e della neve caduta abbondantemente nel Midwest degli Stati Uniti, dove si parla di “polar vortex”: alcune in incidenti provocati dal maltempo, altre per “l’esposizione diretta”

L'Italia in recessione e il freddo record negli Stati Uniti : Ci vuole un attimo, guardatevi il sito dell'Istat e la recessione apparirà con chiarezza sotto i vostri occhi. All'ultima riga dice che non solo c'è la recessione conclamata ma che ci portiamo dietro, sul 2019, un meno 0,2 per cento come effetto di trascinamento rispetto alla crescita complessiva

Canada e Stati Uniti nella morsa del gelo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Ondata di gelo storica negli Stati Uniti - succede “una volta per generazione” : 5 vittime - “temperature percepite potenzialmente mortali” [GALLERY] : 1/11 AFP/LaPresse ...

Venezuela : interrogativi sul ruolo militare degli Stati Uniti : Venezuela: interrogativi sul ruolo militare degli Stati Uniti Gli Stati Uniti hanno annunciato una serie di sanzioni contro la compagnia petrolifera di stato del Venezuela, la Petróleos de Venezuela (PDVSA). L’obiettivo dell’amministrazione statunitense è, innanzitutto, quello di colpire il governo Venezuelano, prosciugandone una delle principali fonti di entrate. In secondo luogo, Washington vuole sostenere Juan Guaidó, Presidente ...

La nuova guerra fredda e tecnologica tra Stati Uniti e Cina : Bloccando Huawei, il fiore all’occhiello della tecnologia cinese, la Casa Bianca cerca di ostacolare l’inarrestabile ascesa di Pechino sui mercati digitali. Leggi

Stati Uniti travolti da gelo e nevicate : 2 morti e 3500 voli cancellati : Circa tre quarti degli Stati Uniti saranno nella morsa di un gelo eccezionale questa settimana. A cause di un vortice polare, oltre 250 milioni di americani saranno alle prese con le temperature...

Stati Uniti-Italia : Mef - Tria incontra Mnuchin - rafforzare partnership tra i due paesi : Washington, 29 gen 21:04 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, si trova a Washington negli Stati Uniti, per - riferisce una nota del dicastero... , Com,