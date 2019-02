Migranti | prima notte in centro protetto per 15 minori Sea watch

Pd - Crozza : “Non sta preparando primarie - ma esequie. Ormai è morto : hanno più bisogno loro dei Migranti” : Nella copertina di Che Fuori Tempo Che Fa, di Fabio Fazio su Rai1, Maurizio Crozza ha parlato del Partito democratico: “Davanti a Siracusa c’è una nave con 47 migranti che Salvini non vuol sbarcare. Tre parlamentari sono saliti a bordo per esprimere loro almeno un po’ di solidarietà, erano di LeU, +Europa e Forza Italia. E quelli del Pd non ci sono andati? No, c’erano i saldi e a Martina serviva una pashmina da congresso in cachemire. Per ...

Migranti : deputati su Sea watch - 'Umanità viene prima - fateli sbarcare' : Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - "L'Umanità viene prima, adesso fateli sbarcare. Non si può rimanere insensibili". E' l'appello lanciato dai tre parlamentari appena scesi dalla nave Sea watch dove hanno trascorso diverse ore a parlare con i 47 profughi, ytra cui 13 minori non accompagnati. I tre parla

Il ministro degli Esteri ungherese Szijjarto : “Migranti - noi e Salvini pionieri. Il nostro popolo prima di tutto” : Péter Szijjarto, 40enne ministro degli Esteri ungherese prima va dritto al bersaglio: «Noi e Salvini siamo dei pionieri, entrambi abbiamo dimostrato che l’immigrazione può essere fermata. Lui l’ha fatto via mare in Mediterraneo, noi ungheresi via terra, lungo i Balcani»....

Migranti : sindaco Mineo - 'Cara imposizione di Stato - prima chiude meglio è' (2) : (AdnKronos) - Nel tempo in tanti sono stati licenziati. "Oggi chi ancora lavora là dentro - racconta il primo cittadino - dice che le condizioni sono nettamente peggiorate. A tal punto che in molti spiegano che è meglio chiuderlo. Oggi assistiamo a una lenta agonia, ecco perché dico che è meglio l'e

Migranti : sindaco Mineo - 'Cara imposizione di Stato - prima chiude meglio è' : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - "Un'imposizione di Stato". Giuseppe Mistretta, sindaco di Mineo, non usa giri di parole. Per lui la struttura che sorge nel piccolo comune del Catanese di appena 5mila anime "prima si chiude meglio è". Anche se, dice all'Adnkronos, "non ho ricevuto al momento nessuna c

Rosarno - case per Migranti disabitate - Il sindaco : le voglio dare prima agli italiani : Tre milioni di euro sono stati spesi dalla regione Calabria in collaborazione con la comunità europea per costruire delle palazzine destinate ai braccianti migranti del campo profughi di San ...

Migranti - Fico pesta il governo : "Prima di tutto salvate le vite" : "Il punto è che siamo una Repubblica democratica che si fonda sul concetto di accoglienza, che è un valore sempre. In ogni epoca e ogni tempo". A pochi giorni dalla presa di posizione contro la linea dura del governo in tema di immigrazione clandestina, il presidente della Camera, Roberto Fico, torna a criticare l'esecutivo sulla chiusura dei porti. "Ci sono principi e valori che vanno oltre le leggi scritte, che sono quelli dell'accoglienza ...

Festival di Sanremo - Claudio Baglioni e il trionfo dei Migranti : le canzoni in anteprima - siluro su Salvini : Da "cuore e amore" a "politica e migranti". Il Festival di Sanremo di Claudio Baglioni rischia di trasformarsi in una bomba su Matteo Salvini a poche settimane dalle elezioni europee di maggio. Le polemiche sulle parole del direttore artistico, da sempre schierato sul fronte dell'accoglienza, sembra

Baglioni si schiera coi Migranti - e a Sanremo scoppia la prima polemica : Affondo del direttore artistico alla presentazione del Festival: «A 30 anni da Berlino stiamo ricostruendo i muri»

L’Italia accoglierà una decina di Migranti - sarà la chiesa Valdese ad accoglierli. Salvini polemico con alleati : “D’ora in poi meglio incontrarsi prima” : E' durato circa un'ora e mezza il vertice palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. E alla fine, un'ora circa dopo la mezzanotte, fonti governative hanno affermato: "Manteniamo l'impegno ad accogliere donne bambini senza dividere nuclei familiari, li affideremo alla chiesa Valdese che si e' offerta di accoglierli senza oneri per lo Stato". Si tratta di poco piu' di 10 persone. ...

Migranti - l'annuncio sulla Sea Watch prima dello sbarco : 'È finita' - : Diffuse le immagini del momento in cui alcuni volontari a bordo della nave della Ong avvertono i Migranti che da lì a poco sarebbero sbarcati. "C'è una nave sicura per l'Europa", dicono i volontari. I ...

Salvini una furia su Conte : “Io decido sui Migranti - lui deve parlare prima con me - non sbarcherà nessuno!” : Matteo Salvini direttamente da Varsavia non le manda a dire e punta il premier Giuseppe Conte “Il governo non cadrà, ma pretendo chiarimento immediato nelle prossime ore. Appena rientro in Italia”. Da Varsavia, dove ha incontrato l’ultraconservatore polacco Jaroslaw Kaczynski, il ministro dell’Interno Matteo Salvini boccia l’accordo sostenuto dal presidente del Consiglio per la redistribuzione dei 49 migranti delle ...

Ong - Malta non vuole i Migranti : "Prima accordo con Ue" : La Sea Watch e la Sea Eye restano al largo di Malta. Matteo Salvini è stato piuttosto chiaro in questi giorni e a più riprese ha ribadito che i porti italiani restano chiusi. "Stiamo parlando di due imbarcazioni di furbetti in acque maltesi, una tedesca e una olandese, facciano il loro dovere Germania e Olanda - ha detto il vice premier leghista ieri sera a Quarta Repubblica -. Cosa c'entra l'Italia. Inoltre, quando sbarcano in Italia siamo ...