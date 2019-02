Forti piogge in Campania | frane e smottamenti nel salernitano

Ancora una perturbazione sulla Penisola - piogge e neve e venti Forti previsti per i prossimi giorni : Roma - L'Europa centro-settentrionale rimarrà sede di una vasta circolazione ciclonica fredda che ospiterà numerosi vortici depressionari. Questi orchestreranno diverse perturbazioni che in serie interesseranno, oltre che il Vecchio Continente, anche il Mediterrrano e l'Italia. Ci attende dunque una settimana decisamente dinamica con via vai di perturbazioni e tempo spesso instabile, a tratti perturbato e mediamente freddo, ...

Maltempo Sicilia : Forti piogge a Palermo - Eolie isolate da giorni : Notte di Maltempo a Palermo dove i vigili del fuoco sono intervenuti in soccorso ad automobilisti rimasti bloccati a causa degli allagamenti delle sedi stradali causati dalle intense precipitazioni. Si sono registrati interventi in via Ugo La Malfa, via Indipendenza, via Messina Marine e via Brunelleschi. L’aliscafo per Ustica questa mattina è rimasto in porto, mentre gli altri collegamenti marittimi sono ripresi. Nell’arcipelago ...