Coppa Italia Nella doppia semifinale i biancocelesti affronteranno il Milan

Tabellone Coppa Italia calcio 2019 - gli incroci e gli accoppiamenti fino alla finale. Programma - orari - date e risultati : La Coppa Italia 2019 di calcio entra nel vivo con l’entrata delle big, le migliori otto squadre dell’ultima Serie A. Dagli ottavi di finale si incomincia a fare tremendamente sul serio, il Tabellone a eliminazione diretta è pronto per regalare partite mozzafiato e grandi emozioni con tutte le grandi chiamate e dare il meglio per proseguire la propria avventura nel torneo. La Juventus deve difendere il torneo e incomincerà la propria ...

LIVE India-Italia - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Seppi e Berrettini in campo nella prima giornata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata della sfida tra India ed Italiana, valida per il primo turno della Coppa Davis 2019 di tennis. E sull’erba di Calcutta da oggi si comincia. Il tennis non si ferma mai e dopo il primo Slam dell’annata andato in archivio, con i trionfi del serbo Novak Djokovic e della giapponese Naomi Osaka, l’attenzione degli addetti ai lavori sarà tutta per la Davis 2019. ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : Inter-Lazio 4-5 d.c.r - un errore di Nainggolan condanna i nerazzurri nella lotteria dal dischetto : Una partita a dir poco incredibile quella dell’ultimo quarto di finale di Coppa Italia 2019 di Calcio. A San Siro, nel confronto tra Inter e Lazio accade davvero di tutto. Nei tempi regolamentari il match si era concluso sullo 0-0, anche se le occasioni vi erano state da una parte e dell’altra. Nei supplementari sono arrivate le marcature di Ciro Immobile al 108′ e di Mauro Icardi al 121′, per un fallo di rigore su ...

Pagelle Inter-Lazio - voti Coppa Italia 2019 1-1 (3-4 d.c.r). Strakosha eroe - errori fatali di Martinez e Nainggolan : La Lazio è la quarta semifinalista della Coppa Italia. I biancocelesti vincono la sfida infinita contro l’Inter ai calci di rigore. Nei supplementari Immobile aveva trovato il gol dell’1-0, prima del pazzesco pareggio di Icardi all’ultimo secondo su rigore. Finisce con gli errori di Lautaro Martinez e Nainggolan e con Strakosha eroe. Le Pagelle della partita INTER Handanovic 7: strepitoso su Caicedo e Immobile nel finale del ...

VIDEO Inter-Lazio 4-5 - Highlights Coppa Italia : sintesi e gol della partita. I biancocelesti la spuntano ai calci di rigore : Termina 5-4, dopo i calci di rigore, questa folle partita dello Stadio San Siro di Milan tra Inter e Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2019. Un match che era terminato sullo 0-0 nei tempi regolamentari e ai supplementari le marcature di Ciro Immobile e Mauro Icardi (rigore) avevano portato il confronto ai tiri dal dischetto. Una successione nelle quale l’errore di Nainggolan ha permesso a Lucas Leiva di trovarsi nella ...

Coppa Italia - Nainggolan affossa l'Inter : ai rigori gode la Lazio 4-5 : La Lazio si qualifica per le semifinali di Coppa Italia battendo l'Inter per 5-4 ai calci di rigore. Decisivo l'errore dal dischetto di Nainggolan e il gol di Lucas Leiva. Nei supplementari le reti di Immobile al 108' e Icardi su rigore al 125'.

India-Italia-Coppa Davis oggi (1° febbraio) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Comincia questa notte l’avventura dell’Italia nella nuova Coppa Davis, così diversa da quella conosciuta fino ad oggi con l’avvento della riforma che ne ha cambiato tutta la struttura. Gli azzurri, a Calcutta, troveranno l’India, un avversario ostico che ha scelto l’erba per affrontarci. Si comincia con l’incontro tra Andreas Seppi e Ramkumar Ramanathan, rispettivamente numero 1 e 2 delle due formazioni. Tra ...

Tabellone Coppa Italia calcio 2019 : le quattro semifinaliste e gli incroci. Date - programma - orari e tv : Siamo ormai alla stretta finale dell’edizione 2019 della Coppa Italia di calcio con le semifinali. quattro le compagini che si contenderanno i due pass disponibili per la Finale del 15 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Squadre che molti non si aspettavano sono arrivate fino a questo turno. E’ il caso della Fiorentina, vincitrice contro la Roma con l’incredibile 7-1, e dell’Atalanta che ha rifilato un secco 3-0 ai ...

Coppa Italia – Nainggolan tradisce l’Inter - il cucchiaio di Icardi non basta : la Lazio vince ai rigori e vola in semifinale : La Lazio manda ko l’Inter ai rigori dei quarti di finale di Coppa Italia: fatale un errore di Radja Nainggolan dal dischetto I quarti di finale di Coppa Italia si concludono regalando grandi emozioni, dopo quelle andate in scena ieri. A seguito del 7-1 della Fiorentina sulla Roma ed il clamoroso 3-0 dell’Atalanta sulla Juventus, la sfida ‘infinita’ tra Inter e Lazio finisce ai rigori a favore della squadra allenata ...

Quarti Coppa-Italia - Inter-Lazio 4-5 dcr : 0.00 La Lazio conquista la semifinale ai rigori dopo l'1-1 al 120' (0-0 al 90'). Per l'Inter decide errore di Nainggolan Nei 90', non frenetici, incredibili occasioni sciupate da Candreva e poi Caicedo e Lautaro proprio nel recupero. In precedenza sollecitato Handanovic che dice di no a Immobile, Luis Alberto e Milinkovic-Savic.All'overtime parata di Strakosha su zuccata di Icardi. Al 108' si rompe l'equilibrio con il tiro sporco di Immobile ...

Toloi - il dramma della moglie dopo il successo con la Juventus in Coppa Italia : ...i miei compagni di squadra per vincere questa partita in modo da poter prendere un minimo di gioia a casa mia quando torno! Abbiamo finito la partita vinta 3 a 0 una delle squadre più forti al mondo ...

Coppa Italia - campagna di Unhcr per le bambine rifugiate : ecco come donare : ... con testimonial d'eccezione dal mondo del calcio e dello sport in generale. A Demetrio Albertini e Giuseppe Bergomi quest'anno si sono aggiunti Andrea Petagna e Thaisa Moreno, stella del Milan ...