Carige | Di Maio attribuisce crisi a gestione scellerata e commistioni

Crisi Carige - Di Maio rivela commistione politica-banchieri e fa i nomi dei colpevoli : Il governo Lega-M5S aveva ricevuto pesanti critiche dopo il salvataggio della Banca Carige. Le critiche arrivavano non in quanto si pensasse che il salvataggio fosse stato un atto sbagliato, ma perchè risultava esser praticamente simile a quanto attuato da precedenti governi. Con il salvataggio della Carige, infatti, i grillini hanno messo in scena quello che prima criticavano agli altri governi quando loro stavano all’opposizione. Sono rimaste ...

Carige - Di Maio fa i nomi dei responsabili della crisi e dei loro sponsor politici : “Commistione tra politica e banchieri” : La crisi della Carige è dovuta alla”gestione scellerata non solo per l’incompetenza dei manager ma anche per le commistioni della politica”. Lo afferma Luigi Di Maio intervenendo alla Camera, e fa i nomi: Alessandro Scajola, fratello dell’ex ministro, Luca Bonsignore, figlio di un ex eurodeputato, Giovanni Marongi, sottosegretario di Prodi e Alberto Repetto, parlamentare dell’Ulivo. “Nei periodi in cui si ...

Banca Carige - ora Di Maio fa nomi e cognomi : "Ecco chi è responsabile del disastro" : "Banca Carige è l"ennesima Banca portata sull"orlo del fallimento a causa di una gestione scellerata che non è stata causata solo da una incompetenza dei manager ma anche dalle commistioni con la politica". Luigi Di Maio parla nell'aula di Montecitorio, rispondendo a un'interpellanza urgente sulla crisi dell'istituto di credito di Genova.Dunque, il leader pentastellato ha fatto nomi e cognomi di chi è secondo lui responsabile: "Voglio ...

