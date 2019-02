Brindisi per la Tav Matteo Salvini a Chiomonte | nella pancia della Torino-Lione

Brindisi.Antonino - Pri - : Mettiamo da parte le sterili polemiche e lavoriamo tutti per lo sviluppo e l'occupazione : ...contrapposizioni e che tutti gli attori istituzionali e politici lavorino di concerto per non vanificare questa opportunità che viene data alla crescita del territorio ed al rilancio dell'economia e ...

I due consiglieri comunali africani eletti nel Brindisino per rappresentare gli immigrati : Si chiamano Mohammed Kieta e Mohammed Hadef. Il primo viene dalla Costa D'Avorio, l'altro dall'Algeria. Ventunenne e occupato in un'azienda agroalimentare Kieta; 66enne, in Italia dal 1992, sposato e ...

Brindisi - scontro sul centro immigrazione per minori di Tuturano : in 300 sono contrari : Nella piccola frazione di Tuturano, ad una decina di chilometri a sud di Brindisi, vi è in atto un vero e proprio "scontro" tra i cittadini, e la decisione dell'amministrazione comunale di aprire proprio qui un centro di accoglienza migranti. Nello stesso verrebbero accolti ragazzi minorenni non accompagnati o che hanno appena compiuto la maggiore età. Le sezioni locali dei partiti Lega e Fratelli D'Italia hanno richiesto nei giorni scorsi al ...

Brindisi - spara alla moglie e poi si toglie la vita : lei è in condizioni disperate : Ha sparato alla moglie e poi si è tolto la vita con la stessa arma. E' successo a Carovigno, in provincia di Brindisi: l'epilogo, sembra, nel corso di una lite tra i due. La donna è ancora in vita, ...

Brindisi. Dragaggi e nuovi accosti a Sant'Apolinnare una priorità per il porto di Brindisi. Nota del coordinamento cittadino di Art1 Mdp : Il nostro invito all'amministrazione ed alla maggioranza di cui facciamo parte assieme a Leu è di riappropriarsi, come città e come politica, della centralità e del governo di tutti quegli enti che ...

DALLA SOLIDARIETA' ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALUTE" "I Centri Diurni di Brindisi incontrano padre Vijaya Kumar Rayarala : ... tutti coloro che credono in Dio o nell'umanità devono operare il più possibile assieme per rendere migliore, meno dolente e più giusto il mondo. Un messaggio che vale nei Paesi del Sud del mondo ma ...

Basket - 16^ giornata Serie A 2019 : super Moraschini e Brindisi batte Milano. Venezia inguaia ulteriormente Torino : La Happy Casa Brindisi compie l’impresa nella sedicesima giornata della Serie A di Basket. I pugliesi infliggono la seconda sconfitta in campionato all’Olimpia Milano, superandola per 101-92 al termine di una partita che ha visto sempre Brindisi al comando, fin dal primo quarto che è stato chiuso avanti di dieci punti dalla formazione di coach Vitucci. super prestazione di Adrian Banks e di Riccardo Moraschini, con entrambi che ...

A Brindisi il docufilm su Bruno Gröning. Una via originale per l'equilibrio psicofisico. Domenica 27 gennaio alle 10. : ... si verificano i benefici di questo insegnamento, che vengono raccolti all'interno del "Circolo per l'Aiuto Naturale nella Vita", associazione di volontariato diffuso in tutto il mondo attraverso le ...

Brindisi - premia i 25 dipendenti e li porta in crociera. “Per me è stato un piacere - non un costo” : “Un giorno mi è venuto da dire: se raggiungiamo l’asticella dei cinque milioni di euro, vi porto tutti in crociera. E così è stato”. Vito Casarano, titolare della Technoacque di Fasano (Brindisi), ha fatto questa scommessa con i suoi dipendenti. Una scommessa che insieme hanno vinto. Quindi il 25 agosto , scrive il Quotidiano di Puglia, li ha portati tutti e 28 in crociera nelle isole greche tra Corfù, Atene, Mykonos e Santorini. ...

Brindisi - imprenditore premia i 25 dipendenti e li porta in crociera. “Per me è stato un piacere - non un costo” : “Un giorno mi è venuto da dire: se raggiungiamo l’asticella dei cinque milioni di euro, vi porto tutti in crociera. E così è stato”. Vito Casarano, titolare della Technoacque di Fasano (Brindisi), ha fatto questa scommessa con i suoi dipendenti. Una scommessa che insieme hanno vinto. Quindi il 25 agosto li ha portati tutti e 28 in crociera nelle isole greche tra Corfù, Atene, Mykonos e Santorini. Tutto a spese della sua azienda, che ...

Letture da star - applausi e Brindisi per il nuovo libro di Anton Emilio Krogh : È un viaggio tra Napoli, Cuba e Mykonos, all'insegna di amori, emozioni e sentimenti, quello raccontato nel libro 'Non si può fermare l'estate' di Anton Emilio Krogh, pubblicato da Mursia, presentato ...

Viaggio nelle città sostenibili. Il modello di Brindisi per cambiare rotta : Sono i ragazzi, la loro possibilità di formarsi, di crescere e di dar vita a nuove imprese, le carte su cui Riccardo Rossi, nuovo sindaco di Brindisi, punta per favorire la piena trasformazione della ...

Viaggio nelle città sostenibili. Il modello di Brindisi per cambiare rotta : Sono i ragazzi, la loro possibilità di formarsi, di crescere e di dar vita a nuove imprese, le carte su cui Riccardo Rossi, nuovo sindaco di Brindisi, punta per favorire la piena trasformazione della sua città. Stretta dentro uno sviluppo legato all'industria pesante - energia e petrolchimico - la sfida della città pugliese è prendere decisamente la strada della definitiva transizione verso un nuovo modello di sviluppo basato sulla "economia ...

18 gennaio - L'opera buffa "IL BARBIERE DI SIVIGLIA" al Teatro Impero di Brindisi : Patrocinata dalla Regione Puglia, si è esibita sia nei più importanti teatri e luoghi della nostra regione, sia in trasferte in ogni parte d'Italia, offrendo spettacoli di rilevante importanza ...