VIDEO Inter-Lazio 4-5 | Highlights Coppa Italia | sintesi e gol della partita I

STRISCIA LA NOTIZIA VS SANREMO 2019/ VIDEO - la Rai : 'Conflitto d'interessi per Baglioni? C'è il diritto...' : STRISCIA la NOTIZIA contro Claudio Baglioni e il Festival di SANREMO per presunti legami tra i cantanti e la società di Salzano: la Rai chiarisce.

“Come nuova” - Francesca Sofia Novello dal parrucchiere con classe e… ironia dopo l’intervento agli occhi [VIDEO] : Francesca Sofia Novello non rinuncia al parrucchiere: la bella fidanzata di Valentino Rossi si prende cura di sè anche dopo l’intervento agli occhi Francesca Sofia Novello sa come prendersi cura di se stessa, aiutata anche dalle persone giuste che la circondano. La bella fidanzata di Valentino Rossi non rinuncia alla cura del suo corpo nemmeno dopo l’intervento agli occhi al quale si è sottoposta pochi giorni fa. Nelle storie ...

Nantes - la gara si ferma al 9° minuto per ricordare Emiliano Sala : un intero stadio in lacrime [VIDEO] : Emiliano Sala è stato ricordato durante la gara Nantes – Saint-Etienne giocata ieri in quello che è stato lo stadio del centravanti argentino Nella serata di ieri si è giocata la gara Nantes – Saint-Etienne. L’ex squadra di Emiliano Sala è scesa in campo nonostante le difficoltà dettate da alcune settimane molto difficili a seguito dell’incidente aereo dell’ex compagno. In attesa di ritrovare i corpi del ...

È successo in TV – 30 gennaio 1964 : trionfa Gigliola Cinquetti in un Sanremo Internazionale (VIDEO) : Siamo nel 1964, anno del quattordicesimo Festival della Canzone Italiana svolto tra il 30 gennaio e il 1° febbraio presso il Salone delle Feste del Casinò Municipale di Sanremo. A condurre è Mike Bongiorno (alla seconda di cinque conduzioni sanremesi consecutive e di undici in assoluto fino al 1997) affiancato da Giuliana Lojodice mentre la direzione artistica è di Gianni Ravera e l'organizzazione rimane nelle mani dell'ATA.In gara vi sono ...

Francesca Sofia Novello in clinica : due supporter speciali per la fidanzata di Valentino Rossi durante l’intervento agli occhi [VIDEO] : Intervento agli occhi per Francesca Sofia Novello: la fidanzata di Valentino Rossi in clinica con due supporter speciali Ormai è nota a tutti la storia d’amore tra Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi: la bella modella italiana è apparsa anche di recente in tv, su Rai 1, durante l’intervista del Dottore a Che tempo che fa, mostrandosi in tutta la tua bellezza, “tu si che potresti fare l’ombrellina“, ha ...

I no vax interrompono lo spettacolo di Beppe Grillo : "Buffone - ci hai tradito" - VIDEO : 'Trovare stupefacente che io abbia sottoscritto il Patto per la Scienza richiede una mentalità pari a quella dei terrapiattisti' ha scritto Beppe Grillo sul suo blog. 'Davvero io posso essere No-Vax? ...

Scuola e intergrazione : tre storie al Versari di Cesano Maderno - VIDEO : Adesso studia all'università Scienza della Mediazione interlinguistica. Studio cinese, inglese, il mio sogno è facilitare il dialogo . Ai ragazzi del 'Versari' ha lanciato un messaggio: Cercate di ...

Scontro tra Luxuria e la Santanché da Giletti : «Hai fatto tanti di quegli interventi che sei più trans di me». Guarda il VIDEO : Vladimir Luxuria e Daniela Santanché, ospiti a Non è l’Arena di Massimo Giletti, hanno avuto un acceso Scontro verbale sul tema transgender, argomento affrontato dalla stessa Luxuria nella puntata a lei dedicata di “Alla... L'articolo Scontro tra Luxuria e la Santanché da Giletti: «Hai fatto tanti di quegli interventi che sei più trans di me». Guarda il video proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Gli Ex-Otago si raccontano : guarda la nostra VIDEO intervista : Da Sanremo al nuovo disco The post Gli Ex-Otago si raccontano: guarda la nostra video intervista appeared first on News Mtv Italia.

GdC Cronaca/ Operazione 'Ossessione' - 25 fermi della Guardia di Finanza per traffico internazionale di droga - VIDEO - : Dalle prime luci dell'alba i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro e del Servizio Centrale I.C.O. della Guardia di Finanza, con la collaborazione di diversi Reparti sul ...

VIDEO Torino-Inter 1-0 : gli highlights e i gol della partita. Decide il colpo di testa di Izzo : Il colpo di testa di Izzo ha regalato tre punti importantissimi al Torino in chiave Europa. Si apre la crisi dell’Inter che tra voci di mercato e partite ha avuto un inizio di 2019 davvero molto negativo. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Lazio-Juventus 1-2. VIDEO highlights Torino-Inter 1-0: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci a Le Iene - VIDEO dell’intervista doppia di Alessia Marcuzzi : Laura Pausini e Biagio Antonacci a Le Iene per una speciale intervista di Alessia Marcuzzi. I due cantanti italiani intraprenderanno una tournée congiunta negli stadi quest'anno e a Le Iene si prestano per una intervista doppia in occasione dei loro 25 anni di carriera. Laura e Biagio raccontano il loro primo incontro, in un lontanissimo Festival di Sanremo, entrambi in gara - lui tra i Campioni, lei tra le Nuove Proposte. Biagio però, in ...