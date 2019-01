ilfattoquotidiano

: Luttwak: “M5s? Minestrone immangiabile con legumi e topi. Gino Strada? Va in Afghanistan e… - TutteLeNotizie : Luttwak: “M5s? Minestrone immangiabile con legumi e topi. Gino Strada? Va in Afghanistan e… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) “Ong? E’ gente che non vuole andare a lavorare e che pensa che sia noioso stare in un ufficio o in una banca. Poi queste persone entrano in una Ong e fanno quello che vogliono. Talvolta salvano qualcuno, altre volte no, altre volte ancora vanno a spasso o a mangiare pesce in trattoria“. Sono le parole del politologo americano Edward, intervenuto a La Zanzara (Radio24), sul caso Sea Watch e sulla gestione dell’immigrazione.Poi attacca il fondatore di Emergency,: “In Italia ci sono persone che sono in estrema povertà, in estremo disagio e in estremo pericolo, manon è mai andato da loro. E’ andato in. Se tu vai a Palmi o a Canicattì o a Voghera, la stampa non ti segue, devi andare inperché in Calabria non è chic. Fanno i protagonisti. Come mai non esiste uninglese o francese o ...