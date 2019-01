I porti sono aperti | la SeaWatch attracca a Catania

Violentata dall’età di 4 anni dal padre - che filmava i loro rapporti : “Così sono sopravvissuta” : La storia di Mayameen Meftahi, oggi 34 anni, che ha raccontato alla stampa inglese gli abusi subiti dal padre da quando aveva 4 anni: "Non ricordo molto perché drogava la mia cioccolata calda per sedarmi e fare sesso con me. Ha rubato la mia infanzia e adolescenza ma ora parlo perché sono finalmente libera".Continua a leggere

Sea Watch - Salvini : porti sono e rimangono chiusi - mi arrestino pure : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Carlo Nordio contro le Ong : "Sono porti sicuri anche quelli tedeschi e francesi. Dietro c'è il crimine" : Punta il dito, Carlo Nordio. L'ex pm parla a un evento organizzato da Il Giornale ad Abano Terme. E parla della richiesta di rinvio a giudizio di Matteo Salvini per il caso Diciotti avanzata dal tribunale dei ministri di Catania. Chiaro il messaggio di Nordio: il ministro dell'Interno va giudicato s

Sea Watch : «Sono 47 disperati - scappati dalle torture in Libia : “Aprite i porti”» : «Che vadano a Marsiglia». Uno. «Che tornino in Libia». Due. «Se li prenda l’Olanda». Tre. Parleranno di qualche carico di cui sbarazzarsi, vien da pensare. E invece no. Ancora una volta, è come Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Danilo Toninelli discutono di che fine fare a 47 esseri umani, naufraghi, che da una settimana girano nel Mediterraneo in cerca di un porto aperto in cui sbarcare. O meglio: «Almeno un porto in cui attraccare per ...

Sea Watch : «Sono disperati - scappati dalle torture in Libia : “Aprite i porti”» : «Che vadano a Marsiglia». Uno. «Che tornino in Libia». Due. «Se li prenda l’Olanda». Tre. Parleranno di qualche carico di cui sbarazzarsi, vien da pensare. E invece no. Ancora una volta, è come Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Danilo Toninelli discutono di che fine fare a 47 esseri umani, naufraghi, che da una settimana girano nel Mediterraneo in cerca di un porto aperto in cui sbarcare. O meglio: «Almeno un porto in cui attraccare per ...

Camilleri sui migranti : 'I porti sono spesso la riva sognata dalla gente' (VIDEO) : Andrea Camilleri torna a manifestare il suo punto di vista su quello che è il momento politico italiano, puntando la lente d'ingrandimento su quanto racconta l'attualità. Il riferimento va naturalmente allo sgombero di Castelnuovo che lui stesso ha definito "persecutorio". Il suo pensiero è stato espresso attraverso un'intervista rilasciata a Fanpage.it. Camilleri parla dello sgombero di Castelnuovo Camilleri si è allineato a quanti, nelle ...

Gli aeroporti italiani sono attrezzati per difendersi dai droni? : Il blocco dell'aeroporto di Gatwick del 19 dicembre, causato dal presunto avvistamento di droni nelle vicinanze della pista di decollo, sarebbe costato a EasyJet circa 18 milioni di euro, come riporta la compagnia aerea. In un rapporto l'azienda ha descritto l'aspetto economico della vicenda, nella quale il clima natalizio del secondo scalo più grande di Londra è stato rovinato da uno stop di 36 ore dell'hub, che ha portato alla cancellazione di ...

Fattori-DeFalco-Nugnes : "Se i porti non sono chiusi violati i diritti umani" : Sulla chiusura dei porti c'è il rischio che possa essere adita la Corte europea. E' quanto prefigurano i senatori Elena Fattori, Paola Nugnes e Gregorio De Falco in un'interrogazione depositata nei giorni scorsi ai ministri Salvini e Toninelli per chiedere conto dell'esistenza o meno di provvedimenti sulla chiusura dei porti: se, dicono, "non esistessero, come si ritiene, o non fossero stati resi pubblici, si configurerebbe la ...

Salvini : 'porti chiusi'. Di Maio : strage colpa della Francia. Ma Conte : sono scioccato : 'Oggi - ha aggiunto - ci sono Paesi europei, in particolare la Francia, che continuano a tenere sotto scacco l'economia africana impoverendola. E poi ci lamentiamo del fatto che partano questi ...

10 years challenge - sui social le foto degli sportivi : quanto sono cambiati? : ? 2??0??0??8???2??0??1??8?? #10yearchallenge Un post condiviso da ATP Tour , @atptour, in data: Gen 16, 2019 at 8:59 PST Il campione del mondo della Moto GP, invece, mette a confronto la foto del suo ...

Grillo : rapporti con Salvini? Non ne ho - non sono più capo M5s : Roma, 15 gen., askanews, - 'Io non ne ho rapporti' con Matteo Salvini. 'Non sono più il capo politico. Ho rapporti solo con elevati, essendo l'elevato'. Lo dichiara Beppe Grillo, a 'Stasera Italia', ...

Toninelli : “Sono io che decido se fare sbarcare una nave nei nostri porti non Salvini” : Toninelli spiega il lavoro di sicurezza dei mari e quindi gli sbarchi nei nostri porti e ribadisce che è lui a deciderlo, mentre Salvini si occupa del dopo “sbarco” “Io – sottolinea il ministro – sono responsabile della sicurezza della navigazione fino all’attracco dell’imbarcazione al porto, lui è responsabile dopo, per lo sbarco e l’ordine pubblico nel 2018, solo grazie a sette mesi del governo ...

'Ora che i porti sono chiusi' : il video ironico anti Salvini diventa virale : Matteo Salvini, senza ombra di dubbio, può essere considerato un politico di successo. E' riuscito a riprendere una Lega in caduta libera e a portarla a livelli dove non era mai arrivata. Non è un caso, ad esempio, che la sua ospitata a Porta a Porta abbia portato Rai Uno a raggiungere elevatissimi livelli di share. E' un personaggio che ha costruito buona parte del suo consenso anche attraverso un'oculata e moderna gestione della comunicazione ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Sono arrivata a fine carriera dal punto di vista sportivo. I Giochi di Tokyo saranno gli ultimi” : “Sono arrivata a fine carriera dal punto di vista sportivo, la prossima Olimpiade sarà la mia ultima. Il Nuoto mi ha dato tantissimo ma avevo bisogno di provare a me stessa che riesco a fare anche altro. Quando è arrivata la proposta di ‘Italia’s got talent’ ho accettato praticamente subito, era il momento giusto e il programma giusto con il quale iniziare. Spero che questa esperienza vada avanti“. Con queste parole ...