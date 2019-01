A tutto Froome | tra rinunce e sogni | “soffrirò guardando il Giro! Nibali? Adesso abbiamo

sportfair

: 'Venti grandi classiche di un giorno in fila'. Chris Froome sul Corriere di oggi. Capito @LeTour? Soldi e sponsor n… - PippoMulazzi : 'Venti grandi classiche di un giorno in fila'. Chris Froome sul Corriere di oggi. Capito @LeTour? Soldi e sponsor n… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Dal rapporto con Vincenzoal sogno nel cassetto: Chrispronto alla stagione 2019 di ciclismo tra scelte eLa stagione 2019 di ciclismo è iniziata da qualche settimana ormai: i corridori hanno regalato spettacolo in Australia al Tour Down Under esi stanno sfidando in Argentina alla Vuelta a San Juan. Gli appassionati delle due ruote stanno vivendo le prime intense emozioni tra volate mozzafiato, soddisfazioni e qualche spiacevole episodio, ma sono ancora tanti i big che non hanno esordito.AFP/LaPresseTra questi c’è Chris, vincitore del Giro d’Italia 2018, che per la nuova stagione ha deciso di puntaresul Tour de France: “ho vinto quattro Tour, ho l’età giusta (34 anni a maggio, ndr) per lasciare un’eredità. Vincere il quinto è il modo migliore per chiudere il cerchio“, ha affermato al Corriere ...