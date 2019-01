La via del Disegno Brutto | una guida ti mostra come la felicità sia a portata di matita

Gina Torres è la nuova Olivia Pope in Pearson : il trailer dello spin off di Suits alza il vero sulla vita di Jessica a Chicago : Jessica Pearson è pronta a diventare una sorta di Olivia Pope? Il nuovo promo di Pearson, lo spin off di Suits sembra davvero voler confermare i primi rumors riguardo a quello che sarà il futuro del personaggio interpretato da Gina Torres. Sarà lei la protagonista della serie che ha preso il via da una costola del famoso procedurale ormai in dirittura d'arrivo (terminerà con la nona stagione) e nel promo la sua Jessica Pearson si tuffa a ...

Nasce Travel Hashtag per svelare il futuro della comunicazione del viaggio : Insieme a loro, anche il manager italiano giramondo Gianluca Testa che parlerà di 'visione', mobilità ed economia, e l'advisor Stefano Sabini il quale ragionerà sulle opportunità del connubio tra ...

I benefici del viaggio per i bambini da non sottovalutare : ... migliora la capacità di adattarsi e apre la mente alle infinite possibilità che la vita e il mondo ci possono offrire e che vanno colte nel modo giusto. Viaggiare rende più coraggiosi: questo vale ...

viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI ANCORA BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLazioNE RISULTA INFATTI SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA PONTINA, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA VIA VALLELATA E VIA APRILIANA IN DIREZIONE DELLA ...

viaggi & Turismo - Catalogna : a Sitges tutta la magia del Carnevale : È uno degli eventi più attesi della Catalogna, oltre duemila maschere, tanto divertimento e una miriade di colori. È il Carnevale di Sitges, un grande appuntamento che unisce grandi e piccini dal 28 febbraio al 6 marzo. La cittadina a Sud di Barcellona attrae ogni anno più di 250.000 persone in 7 giorni pieni di sfilate, feste, costumi stravaganti, musica e spettacoli teatrali. Il Carnevale di Sitges è uno dei 10 più famosi al mondo: i ...

Duello Sarri-Hazard - l’allenatore del Chelsea schietto : “se vuole andare via - penso che debba farlo” : L’allenatore del Chelsea ha parlato del giocatore belga, sottolineando che non intende trattenerlo nel caso in cui voglia andar via Il rapporto tra Maurizio Sarri ed Eden Hazard non è mai stato così elettrico, raggiungendo i minimi storici da quando l’allenatore italiano si è seduto sulla panchina del Chelsea. LaPresse/PA L’interesse del Real Madrid e la difficile convivenza con il manager ex Napoli stanno facendo il ...

Caso Diciotti - al via la riunione della Giunta del Senato su Salvini : Roma, 30 gen., askanews, - Al via la riunione della Giunta per le immunità del Senato per l'istruttoria sulla richiesta di autorizzazione a procedere presentata dal Tribunale dei ministri di Catania ...

“Pom Pom Pom Pom” - Piatek ‘spara’ via le perplessità : il polacco infiamma San Siro e per i tifosi del Milan è già un idolo : “Pom Pom Pom Pom”, Piatek è già un idolo per i tifosi del Milan. Ma facciamo un passo indietro. Ultimi settimane caldissime in casa rossonera, il Milan deve fare i conti con il caso Higuain, stagione al di sotto delle aspettative per il Pipita, raramente decisivo in fase realizzativa ed in più con la testa altrove già da diverso tempo. La rottura sembra ormai inevitabile, l’attaccante spinge per riabbracciare Maurizio ...

Ponte Morandi - “altri cinque viadotti a rischio” : nuove perquisizioni della Gdf in sedi Autostrade - Spea e uffici sicurezza : Si allarga il filone dell’inchiesta sul Ponte Morandi che sta focalizzando l’attenzione su altri cinque viadotti a rischio tra Genova, Pescara, Bari e altre due città che non sono state svelate. Così dopo il blitz della scorsa settimana, nelle scorse ore la Guardia di finanza ha effettuato nuove perquisizioni e sequestri nelle sedi di Autostrade, Spea e negli uffici dell’Utsa – l’ufficio tecnico sicurezza ...

