Ignazio Boschetto de Il Volo | età | altezza | peso | fidanzata e dieta

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)è un cantante e tenore italiano, famoso per essere uno dei due tenori de”Il”, il gruppo di giovani che nel giro di pochi anni è diventato famoso in tutto il mondo. Fin dalla tenera etàdimostra di avere una predisposizione naturale per il canto e invogliato dalla famiglia comincia a studiare la materia, spaziando dalla musica pop a quella classica.In pochissimi anni matura un grande interesse per la musica classica che gli ha consentito poi di raggiungere una grande notorietà con ”Il”. Si presenta come solista ai provini per il talent show Ti lascio una canzone ed è proprio in questo contesto, grazie al regista Roberto Cenci, che conosce i suoi colleghi con cui darà vita al trio musicale.Sin dalla tenera età ha vissuto a Marsala con la madre Caterina, che lavora come ...