Fare una vera lotta all' evasione fiscale ti fa perdere dieci milioni di voti

"Vi volete Fare una passeggiata a Perugia?". L'indignazione di Sciarelli contro la frase del giudice del caso Vannini : "Se volete farvi una passeggiata a Perugia, ditelo". A pronunciare questa frase è il presidente della Corte d'Assise d'appello che, nella sentenza dell'uccisione di 21enne Marco Vannini, ha deciso la riduzione della pena da 14 a 5 anni di reclusione per Antonio Ciontoli, derubricando il reato da omicidio volontario in omicidio colposo.Il video della lettura della sentenza è stato mostrato da Chi l'ha visto. Nelle immagini si vede ...

Nonostante gli scandali - Facebook continua a Fare una valanga di soldi : Il 2018 di Facebook si era chiuso in modo disastroso, tra scandali e inchieste governative. Il 2019 è iniziato sullo stesso spartito con la scoperta delle app spia dei dati degli utenti, pagati 20 e ...

ESport - quando Fare i furbetti non è una buona idea - : Uno dei valori massimi dello sport è senza ombra di dubbio il fair play : giocare pulito, secondo le regole e senza ricorrere a trucchetti volti ad imbrogliare. Una questione che da sempre appassiona tutti gli appassionati e che ...

Cgil - Landini sale sul palco da neosegretario : “Scusatemi - devo Fare una cosa…”. E va verso la platea stupendo i presenti : Maurizio Landini era appena stato eletto segretario generale della Cgil dall’assemblea, col 92,7% dei voti, quando poco dopo essere salito sul palco per il discorso finale ha sorpreso tutti: “Scusatemi, devo fare una cosa… seguitemi”. Landini si è diretto verso la platea dove era seduta Susanna Camusso, segretaria generale uscente, che aveva appoggiato la sua candidatura. Video Facebook/Cgil L'articolo Cgil, Landini sale ...

Se il più grande fotografo di viaggi ti regala 100 foto per Fare una mostra : Salgado, la mostra degli inediti donati a tre ragazziSalgado, la mostra degli inediti donati a tre ragazziSalgado, la mostra degli inediti donati a tre ragazziSalgado, la mostra degli inediti donati a tre ragazziSalgado, la mostra degli inediti donati a tre ragazziSalgado, la mostra degli inediti donati a tre ragazziSalgado, la mostra degli inediti donati a tre ragazziSalgado, la mostra degli inediti donati a tre ragazziSalgado, la mostra degli ...

Delrio : "Governare non è Fare una diretta Facebook" : Graziano Delrio, capogruppo del PD alla Camera dei Deputati, questa mattina, 24 gennaio 2019, è stato ospite del programma Studio 24 di RaiNews 24. Anche se l'argomento principale è stato il congresso della CGIL che porta alla scelta di Maurizio Landini come nuovo segretario generale, a Delrio è stata fatta una domanda anche sulla chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto (vicino Roma) e, in generale, sulle conseguenze del Decreto Salvini. ...

Su Maduro la Cgil ha dovuto Fare una precisazione : Roma, 24 gen., askanews, - 'La Cgil non sta con Maduro né con le ingerenze esterne'. Così la Cgil precisa la propria posizione relativa ai fatti che si stanno registrando in queste ore in Venezuela, ...

Delrio : "Governare non è Fare una diretta Facebook" : Graziano Delrio, capogruppo del PD alla Camera dei Deputati, questa mattina, 24 gennaio 2019, è stato ospite del programma Studio 24 di RaiNews 24. Anche se l'argomento principale è stato il congresso della CGIL che porta alla scelta di Maurizio Landini come nuovo segretario generale, a Delrio è stata fatta una domanda anche sulla chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto (vicino Roma) e, in generale, sulle conseguenze del Decreto Salvini. ...

Sindaco Castelnuovo : Faremo ricorso al Tar per Mouna e gli altri : Nel secondo giorno di trasferimenti di migranti dal Cara di Castelnuovo di Porto, comune a Nord di Roma, il Sindaco Riccardo Travaglini, denuncia di essere venuto a conoscenza della chiusura del centro accoglienza solo dai dipendenti della struttura. "Il comune non è stato avvertito assolutamente di questa chiusura, lo abbiamo saputo dai lavoratori del centro stesso. In poche ore si è deciso di smantellare ciò che di buono si era fatto, ...

Sindaco Castelnuovo : Faremo ricorso al Tar per Mouna e gli altri : Roma, , askanews, - Nel secondo giorno di trasferimenti di migranti dal Cara di Castelnuovo di Porto, comune a Nord di Roma, il Sindaco Riccardo Travaglini, denuncia di essere venuto a conoscenza ...

I francesi non vogliono Fare una «gara a chi è più stupido» con il governo italiano : Lo ha detto la ministra francese agli Affari europei rispondendo ai giornalisti che le chiedevano un commento sulle polemiche con il governo italiano

Sophia - Salvini replica a governo tedesco : “Se qualcuno si sfila ce ne Faremo una ragione. A noi va bene - ci fa un favore” : “È da sei mesi che chiediamo un cambiamento delle regole perché in questa missione internazionale, internazionale solo sulla carta, c’è il fatto che tutti i migranti debbano sbarcare solo in Italia. Se qualcuno sta pensando di fare un danno all’Italia sfilandosi dalla missione voglio dire che per noi non è un problema” anzi ci fa “solo un favore”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in conferenza ...

Migranti - Salvini : Viene meno Missione Sophia? Ce ne Faremo una ragione : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Resident Evil 2 è una lezione su come Fare un remake : La saga di Resident Evil è senza dubbio una delle più longeve e famose della storia dei videogiochi. Pur non avendo inventato il genere survival horror, quell’onore spetta quasi certamente ad Alone in the Dark, è stata quella che ne ha maggiormente canonizzato gli stili, il ritmo e le meccaniche, creando una storia che tra colpi di scena, resurrezioni e diramazioni non ha niente da invidiare a una telenovela brasiliana, ma con molto più ...