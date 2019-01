Delitto di Cardito | a Pomeriggio 5 il papà di Giuseppe manifesta incredulità

Blastingnews

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) La morte di, il bambino di 7 anni ucciso adal compagno della madre e la violenza subita dalla sorellina Noemi, hanno lasciato un'intera comunità sconvolta per le scene raccapriccianti e per l'atrocità del gesto. Tony Badre Essobti ha fornito diverse versioni finché non ha poi confessato di aver colpito selvaggiamente i due bambini. Secondo la ricostruzione avrebbe utilizzato il bastone di una scopa. Attualmente, il patrigno della vittima si trova in stato di fermo, la madre Valentina è invece tornata a casa dei suoi genitori a Massa Lubrense, luogo in cui era cresciuta con i suoi figli e dal quale è andata via a settembre per convivere con il suo compagno. Intanto Felice Dorice, padre biologico die Noemi, è stato raggiunto da5 dove hato rabbia edper la tragedia che ha portato alla morte del piccolo ed al ricovero in ospedale ...