Per salvarsi un club inglese porta un robot in panchina

Milan - Gennaro Gattuso ha 10 giorni Per salvarsi : nuovo mister - un nome-bomba : Qui Milan, dove Gennaro Gattuso sarebbe di nuovo a rischio esonero dopo il deludente e asfittico pareggio col Bologna e il disastro ad Atene contro l'Olympiacos in Europa League. Il mister avrebbe ...

Tumore al colon - una delle più micidiali minacce : il sintomo a cui fare attenzione Per salvarsi la vita : È la terza forma più comune di cancro, compare in genere tra i 50 e i 75 anni senza distinzione di sesso, e negli ultimi due decenni risulta in progressivo aumento, sebbene sia il Tumore maligno più facilmente diagnosticabile. Il cancro del colon in Italia colpisce circa 60mila persone all'anno, e s

Antonio Megalizzi - altre 48 ore Per saPere se il giornalista ferito in Francia possa salvarsi : “Le condizioni di Antonio sono stazionarie in linea di massima, anche se sembra ci sia stato un leggerissimo miglioramento. Troppo poco perché possiamo dirci sollevati, ma, insomma, dà speranza anche solo il fatto che non peggiori“. Queste sono alcune delle notizie su Antonio Megalizzi, il giornalista italiano 29enne ferito durante l’attentato di Strasburgo. A comunicare le condizioni di Antonio all’Adnkronos è Danilo ...

Il “cattolicesimo pagano” di Camille Paglia Per salvarsi dal relativismo : I libri di Camille Paglia vengono tradotti in modo saltuario e tardivo quindi speriamo non ci sia troppo da attendere per vedere sui nostri scaffali “Provocations”, raccolta di settantaquattro brevi saggi sulfurei pubblicata da Penguin-Random House. Anche i recensori più superficiali non possono far

Ginnastica : la federazione americana dichiara bancarotta Per salvarsi dalle accuse contro Larry Nassar : Nuovo capitolo nello scandalo delle molestie sessuali all’interno della nazionale di Ginnastica degli Stati Uniti e che ha coinvolto Larry Nassar. Il medico della squadra americana è stato condannato fino a 175 anni di carcere con l’accusa di vari reati di tipo sessuale. La fedeGinnastica degli Stati Uniti ha dichiarato nella giornata di oggi la bancarotta , che servirà come strumento di protezione e nello stesso tempo potrà portare ...

Allah è morto a 14 anni - era partito con il gommone per l’Italia Per salvarsi dalla leucemia : Allah, un ragazzino libico di 14 anni malato di leucemia, si era imbarcato a marzo su un piccolo gommone assieme al fratello maggiore e al cugino. Un viaggio della speranza verso l'Europa, alla ricerca di cure che potessero salvarlo. Le terapie sembravano funzionare, ma una terribile infezione non gli ha lasciato scampo. I medici dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova che l'avevano in cura hanno esaudito l'ultimo desiderio di Allah e l'hanno ...

Virtus Divino Amore (calcio - I cat.) - Egizi sicuro : «Squadra e club faranno di tutto Per salvarsi» : Roma – Una striscia positiva interrottasi al cospetto di un grande avversario. La Virtus Divino Amore avrebbe voluto sfruttare la scia positiva del successo del turno precedente sul campo dei Canarini Rocca di Papa (all’esordio di mister Andrea Fagiolo sulla panchina degli ardeatini) che si era aggiunta ai due pareggi con Vivace Grottaferrata Furlani e Tor de’ Cenci, ma il calendario le ha riservato il terribile incrocio interno contro ...

Padre Livio Fanzaga a Pietro Senaldi : 'Immigrati e Islam - cosa deve fare l'Europa Per salvarsi. E Salvini...' : Al mondo siamo troppi: la prossima battaglia umanitaria è il controllo delle nascite e la prevenzione anticoncenzionale? 'Meglio non fare calcoli e non guardare troppo in là. Il mondo è a rischio di ...