Milan | conferme su Castillejo

Milan-Piatek - è fatta : due contropartite nell’affare - arrivano conferme sul sostituto al Genoa : Milan-Piatek, ci siamo. E’ andato in scena un incontro molto importante tra il club rossonero ed il Genoa per parlare dell’attaccante polacco, ricordiamo che l’intesa con il calciatore era stato raggiunto ormai da diverso tempo, adesso c’è l’intesa anche tra club, il Milan ha chiuso l’accordo per il sostituto di Gonzalo Higuain, pronto al trasferimento al Chelsea. L’accordo con il Genoa prevede ...

Calciomercato - arrivano conferme : Morata lontano dal Milan : Ieri su CalcioWeb vi abbiamo anticipato la notizia di una trattativa fredda tra il Milan ed Alvaro Morara con l’intenzione di un nuovo tentativo per Belotti in caso di partenza di Higuain, oggi arrivano conferme, lo spagnolo sarebbe vicino ad un ritorno il Liga. I bookmaker internazionali confermano il possibile accordo tra Chelsea e Siviglia proprio per Morata, la quota infatti è crollata nelle ultime ore a 1,75 su 888sport. ...

Milan-Muriel : le conferme sulla trattativa e l’idea tattica di Gattuso : Luis Muriel potrebbe essere il secondo acquisto della sessione invernale di mercato per il Milan dopo quello di Paquetà Il Milan è davvero ad un passo da Luis Muriel. Già nella serata di ieri la notizia del possibile arrivo a Milanello del colombiano è circolata in casa rossonera e le parole di Gattuso a Skysport hanno confermato la veridicità delle voci: “L’esterno lo può fare, bisogna fargli attaccare la porta, può fare la ...

Frosinone-Milan alle 12.30 La Diretta Gattuso cerca risultato e conferme : Il 18esimo turno di Serie A in programma nell'inedita collocazione temporale di Santo Stefano si apre con la sfida delle ore 12.30 tra Frosinone e Milan, due compagini che vivono un momento difficile ...

Calciomercato Milan - per Muriel nuove conferme dalla Spagna : Calciomercato Milan – dalla Spagna giungono nuove conferme sul fatto che la dirigenza del Milan negli scorsi giorni ha contattato il Siviglia per effettuare un sondaggio sul possibile ritorno in Serie A di Luis Muriel. L’attaccante colombiano, che nei precedenti anni aveva giocato molto con la maglia della squadra andalusa, con l’approdo in panchina di […] L'articolo Calciomercato Milan, per Muriel nuove conferme dalla ...