optimaitalia

: Clamorosi problemi Gmail il 29 gennaio: non funziona, grave errore 404 per gli utenti - OptiMagazine : Clamorosi problemi Gmail il 29 gennaio: non funziona, grave errore 404 per gli utenti - rhapsody1980 : @granataseby Bene che vada è un prestito. Uno dei nostri più clamorosi problemi è essere incapaci a vendere da anni - LionardoFronti : @PBPcalcio Ripeto: queste manovre “per giugno” con una squadra con clamorosi problemi numerici non le capisco... -

(Di martedì 29 gennaio 2019)Incredibile a dirsi ma idi oggi 29sono reali. Un servizio quasi sempre impeccabile come quello garantito da Mountain View, in questi minuti, sta restituendo più di qualche anomalia e in particolare il tanto temibile404. Cosa sta succedendo con più precisione?Il servizio Downdetector ci fornisce una prima panoramica deiodierni con un numero di segnalazioni già quantificabile in centinaia di alert. In sostanza, la pagina di accesso della propria posta elettronica risulta non raggiungibile e in molti, come evidenziato anche nell'immagine di apertura articolo, visualizzano a schermo l'404. Quest'ultimo, in sostanza, sottolinea l'impossibilità di collegarsi al server in questo specifico momento.Le segnalazioni dinon sono naturalmente solo italiane ma riguardano il resto del mondo: anche solo facendo un giro su ...