huffingtonpost

: Ti ricorderò con lo sguardo di un salice - HuffPostItalia : Ti ricorderò con lo sguardo di un salice - sylviaheat : [Demonio maledetto ???????????] Lotto era proprio una bella era. Ti ricorderò sempre con affetto e con qualche madonna. - justinhlwgdr : RT @nympheboucher: ricorderò ancora 371929182 volte, vi voglio bene e con più calma scriverò singolarmente a tutti ???????? -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Susanna Tamaro è una scrittrice che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, un'autrice messa ai margini dalla schiera degli "intellettuali" dopo il successo internazionale ottenuto con 'Va dove ti porta il cuore' (1994).Gelosia? Rabbia? Invidia? Punti di vista divergenti riguardo la parola? Concezione univoca di cosa rappresenti e incarni la letteratura? Non sta a me dare risposte a quesiti che hanno segnato la vita della Tamaro, è lei stessa che in "Il tuoillumina il mondo" (Solferino, 2018) ci confessa quali ombre si siano scagliate contro di lei e come sia stata impegnata a combatterle per non soccombere, un corpo a corpo obbligato con la brutalità circostante.Un dono, un testamento, un aprirsi senza filtri mostrando cicatrici, delicatezza, ma anche una tenue e costante luce. Scrivere questo testo per lei ha significato mantenere un impegno, ...