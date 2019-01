Oroscopo di febbraio per Ariete | Toro e Gemelli | problemi di salute legati al freddo

Febbraio - Oroscopo Paolo Fox : le previsioni del mese prossimo : oroscopo Febbraio 2019 di Paolo Fox: previsioni astrologiche del mese, segno per segno Mancano solo pochi giorni all’arrivo del mese di Febbraio, del quale le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox le ha anticipate sull’ultimo numero di DiPiùTv: sulla rivista sono infatti disponibili le sue previsioni dello zodiaco di tutti i giorni compresi tra il 26 gennaio e l’1 Febbraio, ma per ciascuno dei 12 segni zodiacali Paolo Fox ha ...

Oroscopo del 7 febbraio : giornata positiva per Pesci e Cancro : Giovedì 7 febbraio la Luna e Nettuno saranno nel segno dei Pesci, Urano e Marte in Ariete. Venere, Plutone e Saturno saranno in Capricorno, Giove in Sagittario e il Nodo Lunare in Cancro nella nona casa. Di seguito le previsioni per i 12 segni zodiacali. Ariete testardo Ariete: giovedì vedrà i nativi essere poco concilianti con partner e famiglia d'origine, prediligendo un atteggiamento cocciuto e testardo. Toro: giornata da stand-by. Gli ...

Oroscopo 3 febbraio : passione per Gemelli - tradimenti per Sagittario : Lo zodiaco di domenica 3 febbraio prevede una giornata con un alto tasso erotico per i Gemelli, mentre ci saranno delle discussioni all'orizzonte per la Bilancia e dei tradimenti per il Sagittario. Meglio la Vergine e il Cancro. Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: sarà una domenica di relax, di soddisfazione e di equilibrio con il partner. Anche se leggermente "piantagrane" il lavoro non sarà particolarmente determinante per il vostro ...

Oroscopo Toro - febbraio : mese speciale per l'amore : In arrivo il mese di febbraio. Leggiamo le previsioni astrologiche che riguardano il segno del Toro con l'Oroscopo sul lavoro, amore e salute per il periodo compreso tra l'1 ed il 28 febbraio. Di seguito, consigli per affrontare bene il secondo mese del 2019. L'inizio dell'anno per il segno del Toro è stato positivo, con molti pianeti in ottimo aspetto, avete vissuto un buon momento di recupero. In campo sentimentale il cielo è stato ideale per ...

Oroscopo Cancro - febbraio : tensioni amorose per il segno : In arrivo il mese di febbraio. Quali sono le previsioni del secondo mese dell'anno? Scopriamo le stelle, con l'Oroscopo su lavoro, amore e salute per tutti i nati sotto il segno del Cancro. A gennaio tutti i nati Cancro hanno vissuto dei momenti complessi da gestire, soprattutto in campo sentimentale; questo ha causato tensioni e agitazioni che si sono riversate sul lato salutare. Per quanto riguarda il campo professionale, non sono mancate ...

Oroscopo Gemelli - febbraio : ripresa nel lavoro : Il mese più corto dell'anno sta per cominciare. Quali sono le previsioni astrologiche di febbraio per tutti i nati sotto il segno dei Gemelli? Di seguito lavoro, amore e salute per quanto riguarda il periodo compreso tra il primo e il 28 febbraio 2019. Presenti anche consigli e modi per affrontare al meglio il nuovo periodo dell'anno. A gennaio per i nati Gemelli ci sono state delle complicazioni riguardanti il lato sentimentale. Vi siete ...

Oroscopo Branko febbraio 2019 : le previsioni zodiacali complete : Branko, Oroscopo di febbraio: le previsioni astrologiche di tutti i segni zodiacali A pochissimi giorni dall’arrivo del mese di febbraio 2019, riveliamo alcune delle previsioni dell’Oroscopo di Branko, tratte dal libro “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, che il re delle stelle ha pubblicato qualche tempo fa, nel quale sono contenute ovviamente le sue previsioni dell’Oroscopo di febbraio e di tutti gli ...

Oroscopo Ariete - febbraio : periodo di riscatto professionale : Inizia il secondo mese dell'anno. Cosa prevedono gli astri e le stelle per tutti i nati sotto il primo segno dello zodiaco per quanto riguarda il periodo compreso tra il primo ed il 28 febbraio 2019? Di seguito, le previsioni con consigli e l'Oroscopo con amore, lavoro e salute dell'Ariete. Il mese di gennaio è stato positivo per il segno, sia l'amore che il lavoro hanno visto una buona partenza. Con Marte e Giove in aspetto positivo, avete ...

Oroscopo della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio : buon momento per l'Ariete : Il mese di gennaio si conclude ed inizia quello di febbraio. Scopriamo quali sono le previsioni dei dodici segni zodiacali per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute nel periodo compreso tra lunedì 28 gennaio e domenica 3 febbraio. L'Oroscopo per tutti i segni Ariete: in campo sentimentale è un momento di forza per il segno. Giornate particolarmente interessanti saranno quelle di inizio settimana. Per quanto riguarda il quello ...

Oroscopo Paolo Fox Mezzogiorno in Famiglia dal 28 gennaio al 3 febbraio : Oroscopo e classifica di Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia: previsioni settimanali Come si potrebbe affrontare la settimana senza l’Oroscopo e la classifica di Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia? Ecco quindi i segni in fondo alla classifica con le previsioni dal 28 gennaio al 3 febbraio. Al dodicesimo posto il segno della Vergine: avranno un febbraio eccezionale. Settimana di tormento prima dell’estasi. gennaio è stato un mese ...

Oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019 : La classifica dei segni zodiacali più fortunati nella settimana annunciata da Paolo Fox nel consueto spazio televisivo del...

Oroscopo settimana dall'11 al 17 febbraio : partenza ottima per Capricorno e Cancro : La settimana dell'Oroscopo dall'11 al 17 febbraio è l'ultima in cui Venere, pianeta dell'amore, sosterà in Sagittario, questo passaggio stimolerà i più coraggiosi a viaggiare sia fisicamente che allegoricamente, per poter conquistare il loro bene. La Luna passerà inizialmente per il magnetico e appassionato segno dello Scorpione, per poi trasferirsi nell'ottimista Sagittario e infine transitare, nel fine settimana, nel diplomatico segno del ...

Oroscopo Gemelli del mese di febbraio : attenzione alle spese e ai contrasti in amore : Tra pochi giorni daremo il benvenuto al secondo mese del 2019, scopriamo dunque quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute per i nati sotto il segno dei Gemelli. Ecco di seguito l’Oroscopo di febbraio per questo segno. Quello che sta per iniziare si rivelerà un mese difficile soprattutto per quanto riguarda l’aspetto economico: infatti potrebbe presentarsi un imprevisto, come un guasto o ...

Oroscopo di tutti i segni dal 28 gennaio al 4 febbraio : bene Capricorno : La settimana che va dal 28 gennaio al 4 febbraio 2019 sarà favorevole, secondo le previsioni elaborate dagli studiosi dell'Oroscopo, ai seguenti segni dello Zodiaco: Capricorno, Sagittario, Ariete, Toro e Gemelli. Non ci sono invece novità positive per gli altri segni. Di seguito le previsioni per tutti i segni. Le previsioni settimanali per i singoli segni, secondo l'Oroscopo Ariete: va incontro ad un periodo fortunatissimo in amore. È tempo di ...