Al Montecarlo del 1972 il trionfo di Munari-Mannucci e di tutta la Squadra Corse Lancia

Rally Montecarlo 2019 : Sebastien Ogier precede Thierry Neuville di 2? alla fine della seconda giornata. 5° Loeb - 7° Tanak : La seconda giornata del Rally di Montecarlo 2019 ha visto l’esaltante testa a testa tra il francese Sebastien Ogier e il belga Thierry Neuville, divisi appena da 2″ dopo lo svolgimento di sette prove speciali in favore del transalpino sei volte campione iridato. Il norvegese Andreas Mikkelsen (Hyundai) occupa la terza posizione con 1’17” di ritardo grazie ad una costanza di rendimento molto buona, mentre l’estone ...

Rally Montecarlo 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date della settimana : Torna ufficialmente il Mondiale Rally 2019, dopo le emozioni incredibili che ci ha regalato l’edizione precedente, con Sebastien Ogier che si è laureato nuovamente campione, nonostante l’assalto di Thierry Neuville. Come tradizione, l‘esordio arriva già nel mese di gennaio con il leggendario Rally di Monte-Carlo, giunto alla sua 87esima edizione. Il primo di 14 appuntamenti (vedremo l’esordio del Rally del Cile) che ci ...

Rally Montecarlo 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date della settimana : Torna ufficialmente il Mondiale Rally 2019, dopo le emozioni incredibili che ci ha regalato l’edizione precedente, con Sebastien Ogier che si è laureato nuovamente campione, nonostante l’assalto di Thierry Neuville. Come tradizione, l‘esordio arriva già nel mese di gennaio con il leggendario Rally di Monte-Carlo, giunto alla sua 87esima edizione. Il primo di 14 appuntamenti (vedremo l’esordio del Rally del Cile) che ci ...

Laureus - da Beckenbauer a Del Piero : parata di stelle a Montecarlo : ... tra cui ben 20 vincitori di ori olimpici e paralimpici, cinque vincitori della Coppa del Mondo FIFA e tanti campioni mondiali delle principali discipline sportive. Tra i membri della Laureus Academy ...

Rally Montecarlo 2019 - gli orari del fine settimana e come vederlo in tv e streaming. Il programma delle speciali : Il Rally di Montecarlo è ormai alle porte, il primo appuntamento del Mondiale Rally 2019 scatterà domani da Gap per il primo Shakedown e si concluderà nel primo pomeriggio domenicale con la Power Stage “La Cabanette-Col de Braus”. I migliori rallisti al mondo si sfideranno dal 24 al 27 gennaio nella prima tappa della stagione, da sempre una delle più complicate ed impronosticabili dell’intero calendario WRC. Una delle ...

Rally Montecarlo 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date della settimana : Torna ufficialmente il Mondiale Rally 2019, dopo le emozioni incredibili che ci ha regalato l’edizione precedente, con Sebastien Ogier che si è laureato nuovamente campione, nonostante l’assalto di Thierry Neuville. Come tradizione, l‘esordio arriva già nel mese di gennaio con il leggendario Rally di Monte-Carlo, giunto alla sua 87esima edizione. Il primo di 14 appuntamenti (vedremo l’esordio del Rally del Cile) che ci ...

Rally Montecarlo 2019 - il percorso e le 17 speciali ai raggi X. 323 - 83 km ricchi di insidie tra le strade del Principato : L’attesa sta per finire: giovedì 24 gennaio comincia il Mondiale Rally 2019 con il tradizionale prologo a Montecarlo. I migliori piloti al mondo si sfideranno dal 24 al 27 gennaio nell’87esima edizione del Rally di Montecarlo, una delle tappe più impronosticabili ed affascinanti del calendario WRC. Il percorso prevede 17 prove speciali per un totale di 323,83 chilometri contro il cronometro distribuite su quattro giornate di gara ...

Rally Montecarlo 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date della settimana : Torna ufficialmente il Mondiale Rally 2019, dopo le emozioni incredibili che ci ha regalato l’edizione precedente, con Sebastien Ogier che si è laureato nuovamente campione, nonostante l’assalto di Thierry Neuville. Come tradizione, l‘esordio arriva già nel mese di gennaio con il leggendario Rally di Monte-Carlo, giunto alla sua 87esima edizione. Il primo di 14 appuntamenti (vedremo l’esordio del Rally del Cile) che ci ...

Rally Montecarlo 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date della settimana : Torna ufficialmente il Mondiale Rally 2019, dopo le emozioni incredibili che ci ha regalato l’edizione precedente, con Sebastien Ogier che si è laureato nuovamente campione, nonostante l’assalto di Thierry Neuville. Come tradizione, l‘esordio arriva già nel mese di gennaio con il leggendario Rally di Monte-Carlo, giunto alla sua 87esima edizione. Il primo di 14 appuntamenti (vedremo l’esordio del Rally del Cile) che ci ...

Ascolti Tv 31 dicembre 2018 - Amadeus e Mattarella protagonisti del Capodanno. Il Circo di Montecarlo non invecchia mai : Eccoci con l'analisi degli Ascolti Tv 31 dicembre 2018 . L'anno si chiude e si apre all'insegna di Raiuno. Oltre 5 milioni e mezzo di media per L'Anno che Verrà , condotto da Amadeus con più del 35% ...

Festival del Circo di Montecarlo 31 dicembre 2018 : fine anno da Monaco : I maggiori artisti del mondo si sfideranno dunque sotto gli occhi attenti della giuria presieduta dalla famiglia principesca, per tentare di aggiudicarsi i famosi Clown d'Oro e d'Argento, gli oscar ...

Tennis - Novak Djokovic annuncia il suo programma dei primi sei mesi del 2019 : il serbo non giocherà a Montecarlo e al Queen’s Club : Il Tennis prestò tornerà su questi schermi, come si suol dire. I giocatori, infatti, stanno pianificando la stagione 2019 che sta per cominciare: il primo focus saranno gli Australian Open (14-27 gennaio). Il n.1 del mondo Novak Djokovic è tra i grandi attesi di quest’annata, dopo aver incantato nella seconda parte del 2018 ed essere tornato in vetta al ranking ATP, spodestando lo spagnolo Rafael Nadal. Il serbo ha reso noto in questi ...

Tennis - Novak Djokovic annuncia il suo programma dei primi sei mesi del 2019 : il serbo non giocherà a Montecarlo e al Queen’s Club : Il Tennis prestò tornerà su questi schermi, come si suol dire. I giocatori, infatti, stanno pianificando la stagione 2019 che sta per cominciare: il cui primo focus saranno gli Australian Open (14-27 gennaio). Il n.1 del mondo Novak Djokovic è tra i grandi attesi di quest’annata, dopo aver incantato nella seconda parte del 2018 ed essere tornato in vetta al ranking ATP, spodestando lo spagnolo Rafael Nadal. Il serbo ha reso noto in questi ...

Natale 2018 non può iniziare senza il Festival del Circo di Montecarlo su Rai 3 : Da più di venti anni vuol dire Natale in tv: torna anche quest'anno su Rai 3 il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, perfetto per la sera de 24 dicembre per una prima serata, al via alle 21.15, a base delle migliori famiglie ed esibizioni circensi del mondo. Ogni anno a gennaio il Principato di Monaco ospita l'evento più prestigioso dell'arte circense al cospetto della famiglia reale, rinnovando una tradizione iniziata 42 ...