Poker del Sambiase al Cassano | giallorossi sempre primi con la Morrone

VIDEO Sampdoria-Udinese 4-0 - Highlights - gol e sintesi della partita. Quagliarella da record nel Poker dei doriani : Termina 4-0 in favore della Sampdoria di Marco Giampaolo il secondo anticipo della 21esiam giornata di Serie A. I blucerchiati si sono imposti nettamente contro l’Udinese grazie alla doppietta (su rigore) di Fabio Quagliarella, andato a segno in 11 partite consecutive in campionato (uguagliando il record dell’argentino Gabriel Omar Batistuta del 1994) e alle realizzazioni di Karol Linetty e del neo acquisto Manolo Gabbiadini. Di ...

Paris - il pazzo Poker del re di Kitzbühel : Kitzbühel Il poker è servito signori, è un poker d'Asso che porta il nome di Dominik Paris, un gigante che non smette di ridere e di beccarsi pacche sulle spalle mentre la folla lo osanna. Ha vinto lui, ha vinto ancora sulla pista che trasforma lo sci in leggenda, lo aveva già fatto tre volte, discesa nel 2013 e 2017, superG nel 2015. Gli anni dispari lo ispirano sulla Streif, ma ad ispirarlo sono state soprattutto le condizioni limite che ...

VIDEO Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 80-70 - highlights e sintesi della partita. Un Poker d’assi rimette in marcia la formazione meneghina : L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano è riuscita a tornare al successo in Eurolega in una sfida dal sapore storico contro lo Zalgiris Kaunas. 20 punti di Mike James, ma anche un gran finale di Mindaugas Kuzminskas, hanno deciso la partita in favore degli uomini di Simone Pianigiani, che hanno saputo fermare le trame di Sarunas Jasikevicius, che ha trasferito dal campo alla panchina il suo infinito sapere cestistico. Con questa vittoria ...

VIDEO Frosinone-Atalanta 0-5 Highlights : sintesi e gol della partita. Leggendario Poker di Zapata! : L’Atalanta ha sconfitto il Frosinone per 5-0 nel match valido per la 20^ giornata della Serie A 2019. La Dea passa in vantaggio all’undicesimo minuto: traversone di Pasalic a centro area e Mancini svetta di testa sorprendendo la difesa avversaria. A quel punto inizia lo show personale di uno scatenato Duvan Zapata che firma un poker spettacolare : al 44′ fantastico colpo di testa su cross del solito Pasalic, al 47′ si ...

Zapata “on fire” : Poker del colombiano e l’Atalanta asfalta il Frosinone : Gasperini sorride: Duvan Zapata ha fatto a fette la difesa del Frosinone, quest’Atalanta può davvero sognare in grande Un’Atalanta pazzesca ha distrutto il Frosinone e si è portata momentaneamente al sesto posto in classifica, in attesa che scendano in campo le altre pretendenti ad un posto in Europa. Oggi allo Stirpe non c’è stata proprio partita, uno 0-5 netto con un protagonista assoluto dell’incontro. Stiamo ...

VIDEO Fiorentina-Milan 4-0 highlights calcio femminile - Poker delle viola : secondo posto in Serie A : La Fiorentina ha sconfitto il Milan con un roboante 4-0 nel posticipo della 13^ giornata della Serie A di calcio femminile. Le viola si sono imposte in casa in maniera perentoria: al 35′ la rete del vantaggio firmata da Parisi su calcio di rigore, poi la doppietta di Bonetti tra 53′ e 75′, Guagni arrotonda al 77′. Le rossonere scivolano così al terzo posto in classifica, scavalcate proprio dalle toscane che si portano a ...

Coppa di Francia : Marsiglia umiliato dall'Andrézieux - Poker del Tolosa al Nizza. Avanti Psg e Monaco : Il PSG vince senza problemi sul campo de l Pontivy in Coppa di Francia, 4-0 il risultato finale, . Per il resto le sorprese non mancano: il Monaco vince solo 1-0 contro il Canet Roussillon, decisivo ...

Coppa d'Asia - i risultati : l'Australia perde con la Giordania - Poker dell'India : La prima sorpresa della Coppa d'Asia arriva già alla seconda sfida della competizione. Ieri infatti è cominciato il torneo, col pareggio tra gli Emirati Arabi Uniti " allenati da Alberto Zaccheroni " ...

Il Palermo campione d'inverno vince anche a Cittadella. Poker di Pescara e Cremonese : Il 2018 incorona il Palermo, campione d'inverno, gli bastava un punto per la matematica e anzi passa a Cittadella. Mantiene il possesso palla, concede le migliori occasioni ma regge. E colpisce alla ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : i favoriti. Cologna per il Pokerissimo - Sundby a caccia del tris. Russi agguerriti e c’è anche Klaebo : E’ un Tour de Ski grandi firme, pur senza il “tutto esaurito” quello che sta per prendere il via da Dobbiaco e che potrebbe risultare decisivo nella assegnazione della Coppa del Mondo, con il carico di punti che distribuisce. La gara a tappe che si chiuderà il giorno dell’Epifania con la crono scalata al Cermis vede al via i due vincitori di sei delle ultime dieci edizioni, lo svizzero Dario Cologna, che quest’anno punterà al poverissimo di ...

Bundesliga : 15giornata - i risultati delle partite del sabato. Poker Bayern - ma il Borussia Dortmund resta a +9 : Il Bayern Monaco torna secondo, ma il Borussia Dortmund prosegue nella sua inarrestabile fuga. Cambia poco in vetta alla classifica di Bundesliga dopo le gare della 15giornata: i gialloneri di Favre, ...

Bundesliga : Poker del Bayern con l'Hannover : Tutto facile per il Bayern Monaco nella quindicesima giornata di Bundesliga . I bavaresi - ora secondi - hanno dominato in casa dell'Hannover fanalino di coda imponendosi con un netto 4-0. Al ...

RISULTATI SERIE A/ Diretta gol live score - 15giornata : Poker del Napoli - tra poco in campo la Roma! - IlSussidiario.net : RISULTATI SERIE A: la Diretta gol live score e la classifica aggiornata. Oggi 8 dicembre 2018 si scende in campo per gli anticipi della 15giornata.

Accadde oggi in Champions League : la debacle dello United - la rimonta del Liverpool - il Poker di Ronaldo [VIDEO] : L’8 dicembre, oltre ad essere un giorno festivo tinto di rosso sui calendari presenti nelle nostre case e nei nostri dispositivi elettronici, negli anni è stato anche un giorno dedicato alla Champions League e in particolare all’ultima giornata della fase a gironi. Nel 2004 gli avvenimenti principali riguardano Manchester United e Liverpool: la squadra di Alex Ferguson cadde ad Istanbul contro il Fenerbahce sotto i colpi ...