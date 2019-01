HoloLens 2 | Microsoft brevetta degli occhiali di realtà aumentata

Microsoft - gli occhiali HoloLens 2 sono pronti : Al Mobile World Congress di Barcellona non si parla solo di smartphone. Certo, i prodotti di telefonia mobile sono da sempre al centro della manifestazione spagnola, ma ogni anno sotto i riflettori della kermesse sono finiscono anche tablet, computer, wearable e molto altro. Quest’anno in particolare tra i gadget collaterali presenti potrebbe esserci HoloLens 2, l’atteso successore del visore per la realtà aumentata realizzato da ...

Microsoft parteciperà al MWC 2019 : HoloLens 2 potrebbe essere alle porte : Con un po’ di sorpresa Microsoft ha ufficializzato, tramite degli inviti alla stampa internazionale, la sua partecipazione per il 24 febbraio 2019 come produttore alla conferenza MWC 2019 (Mobile World Congress) dopo un lungo periodo di assenza. La notizia ha subito fatto il giro del mondo anche perchè si tratta di un evento solitamente dedicato in gran parte al lancio di nuovi smartphone. Alcuni hanno ipotizzato l’annuncio di ...

Microsoft sta sviluppando un HoloLens v2? Ulteriori prove emergono da un file di Windows 10 : Di una nuova versione di Hololens, sulle nostre pagine, se ne parla ormai da mesi. Vi avevamo raccontato di un corposo rumor emerso a giugno di quest'anno, che parlava di un nuovo modello di visore attualmente in sviluppo negli uffici di Microsoft, dal nome in codice di Sidney.Come riferisce MSPowerUser, un nuovo riferimento a Sidney (e quindi a Hololens v2) spunta oggi dagli stessi file di Windows 10, che nella build 9H1 include il file ...

HoloLens procura a Microsoft un contratto milionario : venduti fino a 100 mila visori all'esercito americano : Trattandosi di un visore in realtà aumentata, HoloLens fu presentato come un prodotto adatto a una larga varietà di scopi. Microsoft era chiaramente interessata alle potenzialità ludiche del prodotto mostrando in uno dei suoi showcase com'era giocare a Minecraft in realtà aumentata, ma il visore non ha tuttora trovato applicazioni nell'industria dei videogiochi di largo consumo.Se quindi HoloLens non arriverà probabilmente mai sugli scaffali di ...