Julen morto nel pozzo | la cronologia degli eventi dal 13 al 26 gennaio 2019

Bimbo morto nel pozzo : polemiche per il salvataggio di Julen : Julen è morto. In Spagna le preghiere sono finite e la speranza è morta insieme a quel bambino di soli due anni che lo scorso 13 gennaio è caduto in un pozzo profondo oltre 100 metri nelle campagne vicino Malaga mentre giocava non lontano dai genitori. I soccorritori impegnati nelle operazioni di recupero sono arrivati nel punto in cui il bambino era finito dopo la caduta. ‘’Sfortunatamente all’1.25 del mattino la squadra di soccorso ha ...

Trovato morto Julen - il bimbo caduto nel pozzo 13 giorni fa a Malaga : I soccorritori l’ hanno raggiunto all’1.25 di stanotte dopo 13 giorni di scavi senza sosta nel pozzo dove è caduto il 13 gennaio a Totalan, una località vicino a Malaga. «Disgraziatamente... nonostante tanti sforzi da parte di tanta gente, non è stato possibile salvarlo... #RIPJulen», ha twittato la Guardia Civil. Il padre colto da un malore

Spagna - trovato morto il piccolo Julen : il bambino di 2 anni era caduto in un pozzo 13 giorni fa vicino a Malaga : Non ce l’ha fatta il piccolo Julen: i soccorritori l’hanno raggiunto all’1.25 di stanotte dopo 13 giorni di scavi senza sosta nel pozzo dove è caduto il 13 gennaio a Totalan, una località vicino a Malaga, ma il bimbo era senza vita. “Disgraziatamente… nonostante tanti sforzi da parte di tanta gente, non è stato possibile…#RIPJulen”, ha twittato la Guardia Civil, rivolgendo ai familiari “le più sincere ...

Julen trovato morto in fondo al pozzo a Malaga : Non ce l'ha fatta il piccolo Julen: i soccorritori l' hanno raggiunto all'1.25 di stanotte dopo 13 giorni di scavi senza sosta nel pozzo dove è caduto il 13 gennaio a Totalan, una località vicino a Malaga, ma il bimbo era senza vita. "Disgraziatamente...nonostante tanti sforzi da parte di tanta gente, non è stato possibile...#RIPJulen", ha twittato la Guardia Civil, rivolgendo ai familiari "le più sincere ...

