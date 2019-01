Jeff Bridges e la misteriosa clip | tornerà il ' Grande Lebowski' ?

Jeff Bridges annuncia il possibile ritorno del Drugo : Tutto è iniziato con un video di quindici secondi postati dall'attore Jeff Bridges su Twitter e Instagram: "Can't be living in the past, man. Stay tuned". Il video vede l'attore nei panni del Drugo, protagonista della celeberrima pellicola dei fratelli Cohen "Il Grande Lebwoski" del 1998, girarsi e sorridere alla telecamera con in sottofondo le note dalla canzone "the man in me" di Bob Dylan. A fine video la data: il 3 febbraio 2019. 'Non si può ...

Il Grande Lebowski torna? Un tweet di Jeff Bridges manda in visibilio i fan : Anche il “Drugo” de Il Grande Lebowski ritorna. È bastato un tweet di Jeff Bridges per mandare in fibrillazione la community più dudaista al mondo. Quindici secondi di video, due passi di danza di Bridges/Lebowski sulle note di The man in me di Bob Dylan, il Drugo di spalle che si gira, abbassa gli occhiali da sole e ridacchia, infine una frase da scolpire sul display del bowling sotto casa: “Ehi amico, (lui ndr) non può vivere solo nel passato. ...

Golden Globe 2019 / Vincitori e pronostici : premio Cecil B. DeMille Award - Jeff Bridges come Meryl Streep? : Golden Globe 2019, chi conquisterà l'ambita statuetta? Ecco tutti i candidati, i pronostici e le previsioni per i premi della serata.