Ubisoft cambierà alcuni dialoghi e cutscene nel discusso DLC di Assassin' s Creed Odyssey

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Game Infomer ha avuto la possibilità di parlare brevemente con un rappresentante didelle modifiche che la compagnia apporterà alDLC di's,"Eredità Oscura". Qualche tempo fa, vi avevamo riportato notizie riguardo le forti polemiche scatenate dal DLC che non teneva conto dei personaggi omosessuali.Inizialmente si pensò che le modifiche venissero applicate al finale del DLC, ma a quanto pareha in programma dei cambiamenti mirati aie aGli sviluppatori stanno apportando "modifiche a un filmato e adnel DLC "Eredità Oscura" per riflettere meglio la natura della relazione per i giocatori che selezionano una trama non romantica." I cambiamenti includeranno anche la modifica del nome di un trofeo.Read more…