Il potere dei soldi | il Real Madrid si riprende la vetta del club calcistico con più

Razionalismo a Palermo e Barocco a Milano - il linguaggio del potere nell’era dei neo-populismi : A 1500 chilometri di distanza due mostre che capovolgono il luogo comune: "Barocco" per Milano, "Razionalismo" per Palermo. Parlando del passato remoto o di un passato prossimo riflettono sui vuoti di senso delle parole utilizzate dal potere.A Milano la mostra in corso alla "Fondazione Prada" è in realtà molto più politica di quel che fa pensare il suo titolo Sanguine. Luc Tuymans on baroque (sino al 29 febbraio).A Palermo ...