(Di venerdì 25 gennaio 2019) È praticamente impossibile vederla indossata su un campo di calcio brasiliano, la24 è una, che tradizionalmente viene sempre evitata in.Un'avversione legata a un gioco d'azzardo illegale molto diffuso nello stato sudamericano, vietato dalla legge federale dal 1946. Nel Jogo do Bicho, il gioco degli animali, ogniè associato a un animale: il 24, in particolare, a il cervo. Nonostante la sua popolarità, è ancora illegale in 25 dei 26 stati dele le persone coinvolte possono essere perseguite penalmente.Ma l'associazione molto forte è anche all'come ha raccontato alla Folha de S.Paulo, Luiza Aguiar dos Anijos, ordinaria alla facoltà di Scienze Umane e autrice disi libri sull'omofobia nello sport: ''Non è una novita, la24 è sempre evitata. Purtroppo il sessimo è da sempre radicato nella società e nel calcio, ma già parlarne ...