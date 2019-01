Scomparsa e ritrovata cadavere in spiaggia | arrestato il marito di Brigitte Louise

Scomparsa da casa e ritrovata morta in un dirupo : la Procura dispone l'autopsia : Per chiarire le cause della tragica morte della 42enne ritrovata senza vita, ieri pomeriggio, alla periferia di Montenero di Bisaccia. La morte improvvisa del compagno forse alla base della tragedia ...

MIMMA PAPARELLA - RITROVATA MORTA A TURI/ Ultime notizie - Scomparsa a Capodanno da Triggiano : ipotesi suicidio : MIMMA PAPARELLA RITROVATA MORTA a TURI: Ultime notizie, la 55enne di Triggiano scomparsa a Capodanno senza vita all'interno della sua auto. ipotesi suicidio

Ragazza Scomparsa in Valchiavenna ritrovata dai carabinieri : Un'adolescente scomparsa da casa da venerdì scorso in Valchiavenna è stata rintracciata ieri pomeriggio dai carabinieri di Novate Mezzola che l'hanno riaffidata in serata alla famiglia, in ansia da ...

Spagna - il giallo di Laura Luelmo : ritrovata morta la giovane insegnante Scomparsa : Laura Luelmo, giovane insegnante originaria di Zamora (città nel nord ovest della Spagna, poco distante al confine con il Portogallo) è stata ritrovata senza vita, nella mattinata di oggi, in una zona boschiva nei pressi di El Campillo, comune in provincia di Huelva, in Andalusia. La donna, 26 anni, aveva fatto perdere le sue tracce mercoledì 12 dicembre. Aveva fatto perdere le sue tracce mercoledì Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 17 ...

Afragola - ritrovata la ragazzina di 12 anni Scomparsa nove giorni : La dodicenne è in buone condizioni di salute e tra poco potrebbe tornare nella casa famiglia dove era ospitata

Alessandria - ritrovata la 15enne Scomparsa da Como : il caso a 'Chi l'ha visto?' : Nell'ultima puntata del noto programma Rai 'Chi l'ha visto?' Gianluca Nappo si è occupato del caso della giovane Annamaria (15 anni). La ragazza era scomparsa domenica 25 Novembre. Si trattava senza dubbio di un caso urgente data anche la giovanissima età di Annamaria, la quale vive a Fino Mornasco, in provincia di Como. L'adolescente è una studentessa ed allo stesso tempo una promessa del nuoto agonistico. Per fortuna, questo caso si è chiuso ...

Donna Scomparsa e ritrovata in Sicilia : si indaga sul marito : Donna scomparsa da Vittoria, in provincia di Ragusa e ritrovata a Palermo dopo un mese. Era sparita lasciando a casa cinque figli e un marito: non c'era traccia da oltre un mese di Giuseppina Pepi ...

Ritrovata Giusy Pepi - la mamma di 5 figli Scomparsa il 15 ottobre scorso : Giuseppina Pepi, detta Giusy, la giovane mamma di cinque figli che lo scorso 15 ottobre aveva fatto perdere le tracce di sé da Vittoria, Ragusa, è stata Ritrovata. La donna, 39 anni, è stata rintracciata dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ragusa nel centro di Palermo grazie a una segnalazione di un telespettatore di ‘Chi l’ha visto?’, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli e in onda il mercoledì sera, in diretta, ...

