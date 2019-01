Per evitare un bagno di sangue il Venezuela dei due presidenti ascolti Francesco

Migranti - la Sea Watch si avvicina alla Sicilia Per evitare la tempesta. Salvini 'Una provocazione' : ROMA - Onde alte sette metri almeno per 48 ore, raffiche di vento a 70 chilometri l'ora. La Sea Watch 3, da cinque giorni nel Mediterraneo con i 47Migranti salvati che nessun paese vuole, si dirige ...

L’auto papale sbanda Per evitare un uomo con bandiera venezuelana : L'articolo L’auto papale sbanda per evitare un uomo con bandiera venezuelana proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Ue Moscovici - con l'Italia lavoreremo Per evitare sanzioni : "Ci aspettiamo che il governo italiano rispetto l'accordo raggiunto in Europa al termine di una lunga trattativa. Come dicevano i latini, 'pacta sunt servanda'. Lo ha detto il Commissario Ue agli ...

Spoiler Isola dei Famosi : Alvin sostituisce Nardi - il Cocco d'oro Per evitare il televoto : Mancano soltanto poche ore alla prima puntata de L'Isola dei Famosi, che esordirà oggi 24 gennaio su Canale 5 a partire dalle ore 21:25 circa. Il tempo in Honduras dovrebbe essere clemente, quindi i naufraghi sbarcheranno con il tradizionale salto dall'elicottero nei tempi e nelle modalità previste dalla produzione. I nomi dei protagonisti di questa edizione sono già stati annunciati, confermando molte delle aspettative della vigilia. Ma non ...

Permessi Legge 104 di notte e nei festivi - come evitare di lavorare : Permessi Legge 104 di notte e nei festivi, come evitare di lavorare Lavoro di notte e nei turni festivi con Legge 104: cosa fare In una recente circolare (la n. 3114/2018), l’Inps ha fornito chiarimenti sui Permessi Legge 104 e sulle modalità di fruizione in alcuni casi particolari; il target di quella comunicazione corrispondeva ai lavoratori che assistevano parenti disabili ed erano chiamati a organizzare turni di lavoro. Nella circolare si ...

Infarto - ictus - iPertensione : ecco cosa è necessario evitare a tavola - soprattutto in menopausa : Mangiare troppi fritti non fa semplicemente male: è associato ad un maggior rischio di morte, e questo vale soprattutto per le donne. In particolare i cibi fritti possono causare patologie cardiovascolari. Lo rivela uno studio pubblicato sul British Medical Journal, condotto da Wei Bao, epidemiologo del College of Public Health presso la University of Iowa. Lo studio ha coinvolto 106.966 donne in menopausa di 50-79 anni (coinvolte nello ...

SuPerbollo auto 2019 - scadenza 31 gennaio : come pagarlo ed evitare sanzioni : I proprietari di auto di lusso che si sono visti scadere il bollo a dicembre 2018, hanno tempo fino al 31 gennaio 2019 per procedere al pagamento, e quindi al rinnovo, sia del bollo sia del Superbollo auto 2019. Dopodiché rischieranno interessi di mora e sanzioni. Non tutti i veicoli ovviamente sono soggetti s questa supertassa, ma solo alcune categorie, che superano i 185 kilowatt. Un chilowatt vale 1,35962 cavalli vapore e pertanto, una auto ...

RIPRESA?/ Italia-Germania - un patto Per evitare la fregatura francese : Germania e Italia hanno un interesse comune per aumentare l'export, raggiungendo un accordo con gli Usa. Che sarebbe però ostacolato dalla Francia

Un gruppo whatsapp Per evitare gli autovelox : 62 denunciati ad Agrigento : Le indagini partite da un telefonino il cui proprietario faceva parte della chat. L'ipotesi di reato è interruzione di pubblico servizio

Agrigento - gruppo whatsapp Per evitare gli autovelox : 62 denunciati : Trovato un telefono cellulare il cui proprietario faceva parte del gruppo. L'ipotesi di reato è interruzione di pubblico servizio

Alfa Romeo e Maserati ceduti ai cinesi : oPerazione da evitare oppure occasione di rilancio? : Secondo alcune indiscrezioni sarebbe partita una trattativa tra FCA e Geely relativa alla cessione dei marchi Alfa Romeo e Maserati Non è in mistero che il colosso cinese Geely abbia mostrato più che un semplice interesse nei confronti della divisione CNH Industrial appartenente all’orbita del Gruppo FCA. Ora però, secondo le ultime indiscrezioni, questo interesse riguarderebbe anche altri asset di Fiat-Chrysler: Geely sarebbe infatti ...

SuPercoppa - il medico del Milan squalificato : 'Volevo evitare la beffa oltre il danno...' : Mario Brozzi, professione medico di famiglia e dello sport. Nello specifico, responsabile sanitario del Milan. È squalificato fino al 4 febbraio tutto perché nelle polemiche arroventate della Supercoppa persa con la Juve ci è finito pure lui. Così ha ...

Diabete e glicemia alta : ecco cosa mangiare e come associare i cibi Per evitare pericolosi picchi glicemici : La glicemia alta e il rischio di sviluppare il Diabete di tipo 2 sono tra le più grandi preoccupazioni alimentari del nostro tempo. Ma per prevenire è sufficiente seguire alcune regole alimentari valide per tutti, soprattutto per chi soffre di pericolosi picchi glicemici. Abbiamo chiesto al biologo nutrizionista Vincenzo Liguori dei consigli e delle indicazioni di massima da seguire per chi vuole mangiare in maniera corretta ed evitare di ...