Fedez | un disco terapeutico oltre le paure

Fedez : «Paranoia Airlines» è il disco-terapia per esorcizzare le paure : È teso, Fedez, quando si siede davanti alla conferenza stampa per la presentazione di Paranoia Airlines, il disco in uscita venerdì 25 gennaio per la Sony. Lo si capisce anche dalle mani che tremano, mentre stringe il foglio da cui attinge a volte: «Mi sono appuntato un po’ di appunti per non divagare, non ho mai fatto una conferenza stampa da solo e sono un po’ teso». L’album, composto da sedici tracce ...

Fedez no a Sanremo : esce il nuovo disco Paranoia airlines : No a Sanremo ma certamente sì alla musica tanto da presentare il suo nuovo lavoro: così Fedez racconta il suo disco Paranoia airlines, in uscita il 25 gennaio “Può sembrare un disco cupo ma in realtà è introspettivo, sicuramente poco pop. Se fossi un mio fan non è quello che mi sarei aspettato”. Lo ha detto l’artista presentandolo all’aeroporto di Linate. È il nuovo album di Federico Leonardo Lucia, 30 anni il prossimo ...

Fedez 'in-cassa' con il suo nuovo disco 'Paranoia Airlines' : Il rapper milanese si cimenta nei panni del cassiere: alle discoteche Laziali di Roma per la prevendita del suo disco 'Paranoia Airlines'. Fedez ha firmato autografi e scattato selfie con i fan.

X Factor - Fedez saluta tutti ecco il discorso di addio : X Factor, finita anche questa edizione è tempo dei saluti, per Fedez però non si tratta di un saluto con un arrivederci, ma bensì un addio, con tanto di discorso finale «Ho iniziato X Factor che avevo 23 anni, non avevo mai fatto televisione prima. Con questo programma sono cresciuto e vi ringrazio tutti». E’ visibilmente emozionato Fedez seduto al tavolo di X Factor, la trasmissione che in questi anni lo ha visto diventare grande, come ...

Anastasio vince "la finale dei rapper". Il discorso in chiusura di Fedez sa di addio. Mengoni incanta il forum : Con il più prevedibile degli esiti si chiude la dodicesima edizione di X-Factor. vince il favoritissimo Anastasio, imponendosi come da pronostico su Naomi, Luna e i BowLand. vince Mara Maionchi, che sul rapper campano ha scommesso sin dal primo momento, e vince Fedez che, con dopo sei edizioni del programma, si congeda con molte certezze in più. In una finale visivamente spettacolare, resa ancor più straordinaria dal forum ...

Tragedia in discoteca a Corinaldo - Fedez : “Bisogna controllare i locali che pensano a sbigliettare e se ne fregano della sicurezza” : “Non si può morire per andare a un concerto“. A dirlo è Fedez, che sul suo profilo Instagram ha parlato della morte di cinque ragazzi e una mamma in una discoteca di Corinaldo, nell’anconetano, dove era stato spruzzato dello spray al peperoncino. “Bisogna stare attenti alle discoteche, bisogna controllarle perché – ha spiegato – molto spesso riempiono a tappo i posti solo per sbigliettare e non glie ne frega niente ...

