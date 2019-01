Conte sfida Parigi sull' Onu | «E ora serve un Europa del popolo»

Conte a Davos - sfida alla Francia : «Seggio Onu a Ue - non a singolo Stato. Serve Europa del popolo» : Una posizione che il premier italiano ha chiarito al termine di un pranzo avuto con i ministri dell'Economia e degli Esteri, Tria e Moavero-Milanesi. «Parliamo tanto di ideali europei, ma poi bisogna ...

Conte sfida ancora la Francia "Seggio Onu? Non a Berlino" : Il seggio permanente all'Onu? Sia quello dell'Unione europea. È questa la posizione di Giuseppe Conte che a margine del forum economico mondiale di Davos sfida la Francia che - nel trattato con la Germania - chiede che anche Berlino entri a far parte in modo peramenente del consiglio di sicurezza Onu."Parliamo tanto di ideali europei, ma poi bisogna essere coerenti, altrimenti non si è più credibili", ha detto il premier italiano dopo un pranzo ...

Conte a Davos - sfida alla Francia : «Seggio Onu a Ue - non a singolo Stato» : «Benissimo, allora diciamocelo, a quel punto ognuno persegue interessi nazionali, noi in Italia stiamo facendo da soli e la nostra politica, come vedete con gli sbarchi, sta raggiungendo dei ...

Uovo protagonista su Instagram : record 'rotto' e sfida Fabregas-Morata. In NBA i Rockets lanciano un Contest con Harden : ... non ha quindi solo totalizzato il record mondiale di cuoricini nella storia di Instagram, ma è anche diventata lo spunto per lanciare nuove sfide nel mondo dello sport. In Premier League Fabregas e ...

«Linea comune sui migranti o l'edificio europeo rischia di crollare» : Conte lancia la sfida : Sulla questione migranti, l'Italia «è un Paese serio». Ma «non è Alice nel paese delle meraviglie: se l'Europa non risponde, il castello europeo rischia di crollare». È un fronte compatto quello che ...

Ascolti Tv 10 gennaio 2019. Che Dio Ci Aiuti garanzia di successo. Salvini fa volare Vespa e vince la sfida indiretta con il premier Conte : Ascolti Tv di giovedì 10 gennaio 2019 . È sempre la fiction di Raiuno a dominare il campo. Che Dio Ci Aiuti 5 con Elena Sofia Ricci ha conquistato oltre 6,2 milioni di media spettatori, pari al 26,4% ...

Real Madrid - tre uomini e... una panchina : è sfida Allegri-Conte-Mourinho : Come si dice in questi casi, si attende evoluzione tra probabili o addirittura sconate smentite, ma la panchina forse più richiesta e desiderata del mondo non sarà più territorio di Solari , che ...

Giorgia Meloni sfida Giuseppe Conte sugli immigrati : "C'è ancora posto sul suo aereo?" : Giorgia Meloni lancia una sferzante provocazione al premier Giuseppe Conte sul caso della Sea Watch. Con un post sul suo profilo Twitter, la leader di Fratelli d'Italia si rivolge direttamente a lui: "Presidente Conte, non è che sull'aereo col quale vuoi andare a prendere i migranti a Malta c'è post

Sui migranti Conte si smarca e sfida Salvini : Ma il premier, che ieri ha ricevuto una richiesta di incontro da parte di una rete di ong e associazioni del mondo laico e cattolico per chiarire 'quali iniziative abbia assunto l'Italia per ...

Sui migranti Conte si smarca e sfida Salvini : La tensione esplode dopo giorni di corrente sotterranea tra gli alleati di governo, quando in serata a prendere la scena è un durissimo scontro a distanza tra il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Interno Matteo Salvini sull’accoglienza ai migranti da 18 giorni in attesa di un porto sicuro sulle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye. L’equilibr...

Conte sfida i pensionati "Tutti zitti con la Fornero e ora scendete in piazza" : Il premier Giuseppe Conte nella consueta conferenza stampa di fine anno ha toccato un punto spinoso della manovra che riguarda proprio i tagli che il governo si appresta a a afre sugli assegni dei ...

Sci - Vitalini Speed Contest World Cup : la grande sfida fa tappa a Bormio : A partire dall'estrazione dei pettorali la sera prima, il " Bib Draw", alla gara sulla pista di Coppa del Mondo con le riprese di Infront che verranno trasmesse sul maxi schermo , la foto sul trono ...

Sci – Vitalini Speed Contest World Cup : la grande sfida fa tappa a Bormio : Torna con grande entusiasmo il Vitalini Speed Contest World Cup, e questa volta fa tappa a Bormio, sulla pista Stelvio, in casa di Pietro Vitalini Dopo il successo del Vitalini Speed Contest World Cup in Val Gardena, la Fis e Markus Waldner sono entusiasti del Format creato per i Mini velocisti, e a Bormio , sul tratto finale della Stelvio come lo scorso anno, al termine della gara di Coppa del Mondo maschile, Cuccioli e Baby Valtellinesi ...

Vela - America’s Cup 2021 : arriva la sfida dall’Olanda! Si completa il quadro delle Contendenti : Il sesto sfidante per la Coppa America di Vela del 2021 arriva, per la prima volta nella storia della competizione, dall’Olanda: saranno rappresentati il Royal Netherlands Yacht Club Muiden e il Royal Maas Yacht Club. A guidare la sfida dei “tulipani” sarà Simeon Tienpont. Lo scrive fareVela.net. Il Royal Yacht Squadron, circolo velico di Team New Zealand, detentore dell’America’s Cup, ha annunciato di aver ...