Borsa Milano tiene dopo Draghi - vola Stm : ANSA, - Milano , 24 GEN - Piazza Affari leggermente più solida delle altre Borse europee dopo le indicazioni della Bce e, soprattutto, del suo presidente Mario Draghi : l'indice Ftse Mib ha chiuso in ...

Borsa : Milano avanza - corre Stm : ANSA, - Milano , 24 GEN - La Borsa di Milano , +0,4%, avanza , in controtendenza rispetto agli altri listini europei, e attende le indicazioni della Bce. Piazza Affari prosegue in terreno positivo con ...

Borsa Milano chiude in calo - banche bene : ANSA, - Milano , 23 GEN - Il tira e molla nei negoziati fra Stati Uniti e Cina pesa sulle Borse. Intanto, i mercati attendono la riunione di domani della Bce e le dichiarazioni del presidente Mario ...

Borsa Milano chiude in lieve calo - brilla la Juve - bene le banche : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria oggi in un'intervista a Reuters ha detto che il governo è favorevole alla creazione di una rete telefonica fissa unica, che nascerebbe da una fusione tra la ...

Borsa : Milano in parità - risale Tim : ANSA, - Milano , 23 GEN - Piazza Affari si porta in parità , Ftse Mib +0,04%, con Tim , +0,6%, , che tenta il rimbalzo dopo una serie di sedute che l'hanno fatta sprofondare su nuovi minimi storici ...

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 44% - : ANSA, - Milano , 23 GEN - Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,44% a 19.350 punti.

Borsa Milano fiacca con Europa - male Tim : ANSA, - Milano, 21 GEN - Inizio di settimana con il freno a mano tirato per Piazza Affari, che ha concluso la seduta in linea con le altre Borse europee mentre Wall Street è rimasta chiusa per ...