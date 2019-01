Una valanga di mattoncini nel trailer di lancio di The LEGO Movie 2 Videogame

Ancora Una valanga sulle Alpi : un morto e due feriti : Un uomo di 39 anni è morto e altre due persone sono rimaste leggermente ferite a causa di una valanga scesa ieri pomeriggio verso le 13.00 nella regione di Château-d’Oex, nel canton Vaud. Lo ha indicato stamane la polizia cantonale in una nota. Dai primi accertamenti emerge che i tre facevano parte di un gruppo di sette sciescursionisti francesi che avevano intrapreso l’ascensione del Vanil Carré. Quando un cornicione di neve e ...

Travolto da Una valanga - secondo morto in Alto Adige : secondo morto sulle montagne dell'Alto Adige. Uno scalatore è stato Travolto da una valanga mentre stava scalando una cascata di ghiaccio in Vallunga, una laterale della Val Gardena. L'uomo è stato trascinato dalle masse nevose per centinaia di metri ed è morto sul colpo.L'incidente si è verificato poco lontano dal centro di addestramento alpini dei Carabinieri. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso ...

Ucciso da Una valanga : è il secondo morto oggi in Alto Adige : Giornata negativa in Alto Adige dove si conta il secondo morto sulle montagne a causa di valanghe. Uno scalatore è stato travolto da una slavina mentre stava scalando una cascata di ghiaccio in Vallunga, una laterale della Val Gardena. L’uomo è stato trascinato dalle masse nevose per centinaia di metri ed è morto sul colpo. L’incidente si è verificato poco lontano dal centro di addestramento alpini dei Carabinieri. Sul posto sono ...

Scialpinista muore travolto da Una valanga in Alto Adige : Uno Scialpinista Altoatesino di 21 anni è morto questa mattina dopo essere stato travolto da una valanga sulle montagne della Valle Aurina in provincia di Bolzano. A perdere la vita un giovane ...

Tragedia Hotel Rigopiano : Una delle vittime chiese aiuto fino 8 ore dopo la valanga : Un servizio di TGR Rai Abruzzo ha rivelato che una delle vittime dell’Hotel Rigopiano avrebbe tentato di chiedere aiuto, fino a 8 ore dopo la valanga, utilizzando un smartphone trovato tra le macerie dell’albergo: avrebbe usato il cellulare di Fabio Salzetta, e nel tentativo di chiedere aiuto avrebbe composto l’ultimo numero chiamato, quello della fidanzata del sopravvissuto. Il manutentore Fabio Salzetta si salvò per miracolo ...

Maltempo : Anterselva tagliata in due dopo Una valanga : La parte alta della valle di Anterselva e’ isolata dopo la caduta di una valanga. Non vi sono vittime. La slavina si e’ staccata intorno alle ore 14 nei pressi del lago di Anterselva, poco lontano dall’albergo Wildgall. Sono chiusi per motivi di sicurezza il vicino centro biathlon che dal 24 al 27 gennaio ospitera’ la Coppa del mondo. Sul posto si trovano i vigili del fuoco e il soccorso alpino L'articolo Maltempo: ...

Maltempo in Europa - Austria e Germania scompaiono sotto la neve : Una valanga fa la 15ª vittima [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Alien Blackout : Una valanga di dislike per il primo trailer pubblicato : Abbiamo dato una prima occhiata al trailer di Alien: Blackout nella giornata di ieri. Sfortunatamente, l'esclusività mobile del gioco, che arriverà il 24 gennaio, ha generato un'ondata di dislike: i fan hanno criticato fortemente la scelta delle piattaforme.Come riporta Gamerevolution, il trailer, che è stato originariamente caricato ieri mattina prima di essere rimosso e ricaricato più tardi nel corso della giornata, ha già accumulato circa ...

Un 12enne che sciava sulle Alpi francesi è stato salvato dopo 40 minuti passati sotto Una valanga di neve : Un ragazzino di 12 anni che sciava nel comprensorio sciistico di La Plagne, sulle Alpi francesi, tra Lione e Torino, è stato salvato dopo 40 minuti passati sotto una valanga di neve. L’incidente è stato mercoledì: il ragazzino stava sciando fuori pista

Francia - sopravvive 40 minuti sotto Una valanga : in salvo 12enne : Un ragazzo di 12 anni è stato trovato vivo 40 minuti dopo essere stato seppellito da una valanga mentre sciava con i suoi genitori. E’ successo nel comprensorio sciistico di La Plagne, sulle Alpi francesi. Il giovane, impegnato con la famiglia in un fuori pista al momento dell’incidente, è stato ritrovato in 40 minuti grazie a una unità cinofila di soccorso. “È un miracolo perché non aveva un dispositivo di rilevamento e le ...

Una valanga di aggiornamenti ASUS oggi 20 dicembre : i modelli coinvolti : Non finiscono mai gli aggiornamenti in casa ASUS quest'oggi 20 dicembre (evidentemente il brand taiwanese ha proprio intenzione di chiudere in bellezza questo 2018). Dopo avervi parlato questa mattina del pacchetto 503 rilasciato per gli ZenFone 3 Max (trattasi di un minor-upgrade con cui il produttore ha aumentato il livello di sicurezza di questi dispositivi, innestando una delle patch mensili più recenti, come vi abbiamo parlato più nel ...

Scialpinista travolto da Una valanga muore sotto gli occhi della fidanzata : E' accaduto in Val D'Aosta: la coppia stava effettuando un'escursione a quasi 2.500 metri di quota ai piedi del Col Pillonet.Continua a leggere

Siracusa - 'i fedelissimi' dei Frontino citati a giudizio per Una valanga di truffe : I Pm di Siracusa, Salvatore Grillo e Davide Lucignani hanno citato a giudizio i "fedelissimi" del Gruppo Frontino, coinvolti a vario titolo nell'affare del Centro commerciale di viale Epipoli. Il ...

Valanga a Sestriere - Una decina di sciatori travolti : È una slavina di "medie dimensioni" quella che si è staccata da Punta Rognosa, a quota 3 mila metri sopra il Sestriere, "investendo alcune persone". È quanto si apprende dai carabinieri. Secondo quanto riporta l'Agi sarebbero una decina, non si conoscono le loro condizioni. Il 118 di Torino - scrive La Presse - ha riferito che due persone sono riuscite a mettersi in salvo da sole. La zona è raggiungibile soltanto in ...