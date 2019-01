Sampdoria | Caprari infortunato | frattura del perone | sarà operato Rischia stop di circa

Sampdoria - frattura al perone per Caprari : stop di due mesi : Brutta tegola per la Sampdoria: Gianluca Caprari dovrà restare fermo almeno due mesi. L'attaccante si è fatto male in allenamento e nel pomeriggio è stato sottoposto a esami strumentali che hanno ...

Affare Boateng - il Sassuolo chiama la Sampdoria per Caprari : Secondo Sky Sport la dirigenza neroverde avrebbe individuato in Caprari il sostituto di Boateng, perchè in grado di agire sia da esterno che da attaccante, e sarebbe intenzionata a contattare la Samp ...

Sampdoria - due dubbi per Giampaolo : contro il Chievo spazio a Caprari : La Sampdoria si avvicina alla sfida contro il Chievo, decisiva per continuare a lottare per l’ingresso in Europa. Giampaolo pensa a un leggero turnover con qualche cambio rispetto all’ultima gara di Empoli. In difesa Colley si gioca una maglia da titolare con Tonelli e Andersen e potrebbe spuntarla proprio sull’ex Napoli. Sulla trequarti Ramirez sta facendo benissimo, ma Saponara reclama spazio e rischia di partire ...

Serie A - Empoli-Sampdoria 2-4 : decisiva la doppietta di Caprari nel finale : Caprari entra e ci mette due minuti a gelare il Castellani. La doppietta del 25enne romano lancia la Samp alla conquista dell'Europa che conta. I protagonisti del pomeriggio fino al suo ingresso in ...

La Sampdoria stende il Parma - 2-0 - . Ci pensano Caprari e Quagliarella : Genova - Regge un tempo il fortino del Parma che cade a Genova sotto i colpi della coppia Caprari - Quagliarella, quest'ultimo arrivato alla nona rete stagionale. Blucerchiati letteralmente padroni ...

Serie A - Sampdoria-Parma 2-0 : gol di Caprari e Quagliarella : Finisce 2-0 la partita tra Sampdoria e Parma con i gol degli attaccanti Caprari e Quagliarella, entrambi nel secondo tempo. Dopo una prima frazione di studio e priva di emozioni, sul terreno del ...