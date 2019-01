Premi César | dieci candidature a L' affido e 7 uomini a mollo

Premi CESAR 44 - 'Hannah' candidato come miglior film straniero : Al centro di ogni scena c'è Hannah: il suo mondo interiore esplorato senza giudizi morali, un crollo che traspare con inquietante compostezza dai gesti, dagli sguardi, dai brevi momenti di cedimento. ...

Cesare Battisti - vicePremier Salvini : 'Andrò a prenderlo a Ciampino' : "Battisti dovrebbe salire in aereo intorno alle 22. Alle 12.30 di lunedì arriva a Ciampino. Prima mette piede in galera e meglio è per tutti quanti". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo ...