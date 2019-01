: #BreakingNews Sarebbero almeno 5 le vittime della sparatoria in una banca in Florida. Il sospetto dopo aver preso a… - ValentinaInLA : #BreakingNews Sarebbero almeno 5 le vittime della sparatoria in una banca in Florida. Il sospetto dopo aver preso a… - MediasetTgcom24 : Usa, sparatoria in banca in Florida: feriti e ostaggi - TelevideoRai101 : Florida, sparatoria in banca: 5 morti -

Almeno cinque persone sono morte in unaavvenuta all'interno di unain. Lo ha riferito la polizia. L'agressore, Zephen Xaver, 21 anni, è stato arrestato. Era entrato verso le 12.30 locali (18.30 in Italia) in una filiale della Sun Trust Bank a Sebring e si era barricato dentro, sparando e prendendo in ostaggio clienti e dipendenti. Si è arreso solo dopo quattro ore grazie all'intervento delle teste di cuoio anticrimine, gli Swat.(Di giovedì 24 gennaio 2019)