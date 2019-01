Cara Castelnuovo | tra i migranti anche il bomber della squadra locale | «Non so dove andrò»

La rabbia della cooperativa Auxilium del Cara di Castelnuovo - anche i 120 dipendenti per strada come i migranti : "Neanche il reddito di cittadinanza possiamo avere, perché percepiremo lo stipendio di gennaio. Si parla tanto di lavoro che non c'è, e poi a noi che ce l'abbiamo non si danno rassicurazioni né indicazioni di sorta". Umberto Dinoi allarga le braccia e scuote la testa. È coordinatore del Cara di Castelnuovo di Porto, è uno dei 120 dipendenti della cooperativa Auxilium che gestisce la struttura di accoglienza in ...

Chiusura Cara Castelnuovo - il sindaco : 'L'affitto è un falso problema' - : Riccardo Travaglini non condivide il provvedimento adottato dal Ministero che ha previsto lo svuotamento del centro entro fine mese. Il primo cittadino contesta motivazioni esclusivamente economiche: "...

Un attivista del Cara di Castelnuovo : "Una sconfitta per tutti" : Roma, 23 gen. , askanews, - "E' una sconfitta per tutti noi, oggi ha vinto la paura. Non si risolve così dal mio punto di vista".A parlare è Tareke Brahne, assistente e attivista al Cara di ...

Chiusura Cara Castelnuovo - il sindaco : "L’affitto è un falso problema" : Chiusura Cara Castelnuovo, il sindaco: "L’affitto è un falso problema" Riccardo Travaglini non condivide il provvedimento adottato dal Ministero che ha previsto lo svuotamento del centro entro fine mese. Il primo cittadino contesta motivazioni esclusivamente economiche: "Questi ragazzi aiutavano, erano integrati e ...

Cara Castelnuovo - Mouna non sa dove andare : il sindaco la ospita a casa sua : Dopo lo sgombero dal centro di accoglienza in molti hanno perso la loro unica dimora e rischiano di finire la strada

Castelnuovo di Porto - quel Cara andava chiuso. Ma quella di Salvini è deportazione : Il dolore arriva leggendo tra le righe dei quotidiani, Fatto Quotidiano compreso, che oggi hanno raccontato la vicenda del Cara di Castelnuovo, comune vicino Roma, sgomberato con furia da Matteo Salvini tanto da lasciare nello sgomento oltre 500 persone, ignare del loro destino. Tra di loro, e appunto fa male leggerlo, tanti minori – tra cui una giovane promessa del calcio – che dovranno lasciare la scuola. E poi individui fragili: ...

Salvini ha spiegato la chiusura del Cara di Castelnuovo - e ne promette altre : "Chi non ha diritto a stare in Italia deve andare via". È con un'intervista a Radio anch'io su Radiouno che Matteo Salvini ha cominciato la sua giornata politica dedicata nella sua prima parte a giustificare la chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto, alle porte di Roma. "Chi era abusivo prima, è abusivo anche adesso", ha aggiunto. "Se la richiesta - ha spiegato Salvini - è quella di trovare una sistemazione a chi non a diritto a stare in ...

I bambini del Cara di Castelnuovo che tornano da scuola : Roma, 23 gen., askanews, - Alcuni bambini che tornano dall'asilo, in pullman, al Cara di Castelnuovo di Porto, accolti dai genitori.Una mamma, che sembra capire qualche parola di italiano, prende suo ...

Salvini ha spiegato la chiusura del Cara di Castelnuovo - e ne promette altre : "Chi non ha diritto a stare in Italia deve andare via". È con un'intervista a Radio anch'io su Radiouno che Matteo Salvini ha cominciato la sua giornata politica dedicata nella sua prima parte a giustificare la chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto, alle porte di Roma. "Chi era abusivo prima, è abusivo anche adesso", ha aggiunto. "Se la richiesta - ha spiegato Salvini - è quella di trovare una sistemazione a chi non a diritto a stare in ...

Cara di Castelnuovo - tra i migranti da trasferire anche Anszou Cissé : idolo della squadra di calcio : «Non so quando dovrò partire, né dove mi porteranno- racconta il bomber (così lo chiamano in paese) -. Non sarà facile trovare un’altra squadra in cui giocare»

Cara Castelnuovo - il presidente squadra : "Rischiamo di perdere il nostro bomber" : Si chiama Ansou Cissé, ma per tutti è il 'bomber'. A 19 anni è il cannoniere della Castelnuovese con una storia molto lunga alle spalle. La partenza dal Senegal, il centro di Lampedusa e ora la vita ...

La deputata Muroni blocca il pullman con i migranti in uscita dal Cara di Castelnuovo di Porto : Articolo aggiornato alle ore 15,00 del 23 gennaio 2019. Rossella Muroni, deputata di Leu, ha bloccato l'uscita di un pullman con i migranti che stavano lasciando il C.a.r.a di Castelnuovo di Porto. Il mezzo, a quanto si apprende, è stato costretto a rientrare. La deputata si è messa davanti al pullman in uscita dal centro fra gli applausi della folla presente. Sul profilo twitter della parlamentare, è pubblicata una foto che la ...

Cara di Castelnuovo - trasferimenti e proteste. Deputata tenta di bloccare il pullman dei migranti : Rossella Muroni, di LeU, ha tentato di bloccare l’uscita di un mezzo con gli extracomunitari a bordo. Pochi minuti di tensione, poi riparte. In 75 hanno lasciato la struttura, restano all’interno altri 450

Sgombero del Cara di Castelnuovo - deputata Leu blocca un pullman dei trasferimenti : Continua l' operazione di Sgombero dei 320 migranti ospiti del Cara di Castelnuovo di Porto , alle porte di Roma. Non senza proteste. La deputata di Leu Rossella Muroni ha bloccato uno dei pullman che ...