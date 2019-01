Vino | al via le anteprime | si comincia nelle Langhe col Nebbiolo

Feste - boom del made in Italy sulle tavole estere : 3 - 4 mld tra Vino - spumante e caviale : A trainare il settore è l'export di vini, spumanti, panettoni, formaggi, salumi, ma anche di caviale italiano

Sci - roVinosa caduta in discesa per Gisin : lo svizzero portato via in eliambulanza Video : Brutta caduta per lo svizzero Gisin , che sbatte violentemente la schiena e perde i sensi, avendo anche battuto la testa durante la discesa libera di Coppa del Mondo in Val Gardena . La gara è stata interrotta. Sulla pista è arrivato l'elicottero per trasportare lo sforunato sciatore in ospedale. Gisi, 30enne è finito sulla neve rimbalzando più volte sulle ...

Vino : Consorzio Doc Sicilia - via libera a uso sinonimo 'Lucido' per Catarratto : Palermo, 5 dic. (Labitalia) - I produttori Siciliani avranno la possibilità di etichettare con il [...]

Ghera-De Juliis (FDI) : passo avanti per fermata ferroviaria DiVino Amore : “Questa mattina, insieme ad una delegazione di Comitati e associazioni del territorio, siamo stati ricevuti dall’Assessore Alessandri per riportare all’attenzione della Regione Lazio questa importante infrastruttura, richiesta da molti anni da tutti i cittadini del quadrante del Divino Amore, e condivisa da tutte le forze politiche Municipali” lo dichiara in una nota Massimiliano De Julius – Consigliere Municipio ...

Vino : al via l'Anteprima Moscato d’Asti 2018 : Asti, 26 nov. (Labitalia) - 'Moscato d’Asti Experience': questo il nome scelto per la prima edizi[...]