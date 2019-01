Turismo | Ascom Padova | codice identificativo alloggi ' sparito' da mesi 3

Turismo : Ascom Padova - codice identificativo alloggi 'sparito' da mesi : Padova, 23 gen. (AdnKronos) - "Sto pensando seriamente a chiedere l'aiuto di "Chi l'ha visto" perchè del codice identificativo per gli alloggi turistici in Veneto sono mesi che non abbiamo più notizie". Monica Soranzo, presidente di Padova Hotels Federalberghi Ascom, fa dell'ironia ma l'appunto che